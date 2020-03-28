【超級播毒王】印度確診男子曾參加上萬人集會　連累19人受感染4萬人被隔離

▲ 印度確診男子曾參與萬人大型集會，累19人確診，4萬人隔離。

印度一名70歲男子死後才確診患上新冠肺炎，但他之前並沒進行隔離，更參加上萬人的大型集會，恐成「超過傳播者」，目前已有19名親友確診。當局下令他所居住的地區附近20條村莊、共4萬人緊急隔離。

參加盛大節慶 共4萬人需隔離

根據《BBC》報導，來自印度北部旁遮普邦的70歲男子Baldev Singh，從歐洲重災區義大利及德國旅遊回國後，日前過世，隨後才被確診新冠肺炎。他在回國後，拒絕自我隔離，甚至到外地參加錫克教傳統盛大節慶「Hola Mohalla」，為期6天的慶祝活動每天吸引大約1萬人。

▲ Hola Mohalla節日現場，非常擠逼。（圖片來源：AFP）

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他去世一星期後，已有19名親友新冠肺炎檢驗結果為陽性。當局表示，目前為止共找到550名與他有直接接觸的人，預料數字還會增加。為避免進一步傳播，已封鎖他居住地區的15個村莊以及相鄰的5個村莊，大約有4萬人受到影響，需要接受隔離。

全國封城21天

印度目前有超過6百人患上新冠肺炎，10人病逝。專家擔心真實數字可能更多，因為印度是測試率最低的國家之一。

當地人口達13億人，總理莫迪24日宣布全國封城21日，除非有必要工作，否則民眾禁止外出。若違反封城令，最高會被監禁2年，亦會被罰款。莫迪解釋保持社交距離是阻止病毒擴散的唯一途徑，更在演講中提到：

為了拯救印度，拯救每一個市民，拯救你還有你的家人，每一條街道，每一個鄰里都將封鎖。

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▲ 不時會有警察拿著藤條或警棍，在街上警告違反禁令的市民。（圖片來源：AFP）

當局派出警察駐守街上「教育」外出的市民，方法包括做運動如深蹲及掌上壓等。不過，有部份警察會拿著藤條或長條警棍，將違規者「打回家中」，此做法引起爭議。

▲ 市民外出購物也要站在指定位置，保持距離。（圖片來源：AFP）

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責任編輯：徐穎彤