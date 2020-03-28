  • 25°C
香港時間 : 2020328日 (週六) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限制聚集人數】3月29日零時起禁4人以上公眾聚集　一文看清12項豁免情況

社會 11:35 2020/03/28

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

政府周日（29日）零時起禁止4人以上公眾聚集，為期14日。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府宣布周日（29日）凌晨零時起，禁止在公眾地方進行多於4人的群組聚集，為期14日，即至4月11日為止，有12個情況獲得豁免，包括：

【限制聚集人數】下午6時起食肆限半食客餐檯至少隔1.5米　一文看清防疫新規定

  • 乘搭公共交通
  • 執行政府職能
  • 履行法定責任
  • 在工作地點工作
  • 醫院或醫護服務
  • 同一住戶單位內生活的人
  • 司法機構
  • 立法會或區議會程序
  • 團體履行法定責任的會議
  • 健康衞生講座
  • 喪禮或哀悼未入土或火化的先人
  • 不多於20人的婚禮；但婚禮上不可供應食物或飲品

政府於周日零時起禁止多於4人在公眾地方聚集，12個情況獲豁免。（政府「添馬台」fb圖片）

任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，可被判處定額罰款2,000元，或最高被判處罰款50,000元及監禁6個月。衞生署署長可為施行《規例》，委任任何公職人員為獲授權人員，他們可索取個人資料及查閱身分證明文件，並有解散受禁羣組聚集的權力。

政府發言人表示，訂立規例有助進一步減少社交接觸及防止群體聚集，政府在立例時已考慮到有較高病毒傳播風險的活動，及海外的有關做法。

【新冠肺炎】一文看清最新65宗個案　消息稱光顧酒吧護士服務2安老院

責任編輯：徐紹軒

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
17:27 2020/03/27
【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
14:14 2020/03/26
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位
17:42 2020/03/26
【超市感染】女子超市與確診者相隔9分鐘付款中招　醫生何學工解構超市5大感染高危位