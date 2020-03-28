【限制聚集人數】3月29日零時起禁4人以上公眾聚集　一文看清12項豁免情況

▲ 政府周日（29日）零時起禁止4人以上公眾聚集，為期14日。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府宣布周日（29日）凌晨零時起，禁止在公眾地方進行多於4人的群組聚集，為期14日，即至4月11日為止，有12個情況獲得豁免，包括：

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乘搭公共交通

執行政府職能

履行法定責任

在工作地點工作

醫院或醫護服務

同一住戶單位內生活的人

司法機構

立法會或區議會程序

團體履行法定責任的會議

健康衞生講座

喪禮或哀悼未入土或火化的先人

不多於20人的婚禮；但婚禮上不可供應食物或飲品

▲ 政府於周日零時起禁止多於4人在公眾地方聚集，12個情況獲豁免。（政府「添馬台」fb圖片）

任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，可被判處定額罰款2,000元，或最高被判處罰款50,000元及監禁6個月。衞生署署長可為施行《規例》，委任任何公職人員為獲授權人員，他們可索取個人資料及查閱身分證明文件，並有解散受禁羣組聚集的權力。

政府發言人表示，訂立規例有助進一步減少社交接觸及防止群體聚集，政府在立例時已考慮到有較高病毒傳播風險的活動，及海外的有關做法。

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責任編輯：徐紹軒