【新冠肺炎】關娛樂場所損行業生意　邱騰華：疫情持續或引更多裁員結業

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（香港經濟日報圖片）

政府昨宣佈新一輪防疫措施，至今日（28日）傍晚6時起六類娛樂場所將會關閉，為期14日，同時限制禁止四人以上聚集，食肆每枱限四人、座位減半。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，相信措施無可避免會影響不同行業的生意，形容決定不容易，但政府希望「兩害取其輕」，若不做適當措施，或會令更多企業裁員或結業。

邱騰華早上出席電台節目時提到，期望14日的措施，可以令疫情不會惡化，不會為企業帶來長期影響，政府會繼續考慮支援企業和保障員工。他預期，未來整體經濟發展負面，暫時仍未知新冠肺炎疫情，會對香港經濟的影響有多深遠，但因死亡人數仍在上升，目前亦未有研發疫苗，相信新冠肺炎疫情對經濟等影響仍會持續一段時間，政府在推出紓困措施時，亦會考慮整體財政承擔。

同時，邱騰華亦指，中國內地是全球最大的貿易國，雖然內地恢復生產對全球經濟有很大支持，但相信仍很難在短期內恢復原本水平。他提到，本港與內地貨運一直並無停止，但由於客運航班減少，載貨能力相應減少，不少主要市場陷於半癱瘓狀態。令疫情不再惡化，不會為企業帶來長期影響，又指政府會繼續審視如何協助不同直接或間接受影響的行業。

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對於會否為向受影響的飲食業界，補貼員工八成薪酬。邱騰華說，要視乎負責的政策局如何處理，又表示部分行業的員工定義清晰，但部分涉及散工及自僱人士等，仍在審視如何提供協助。

特首林鄭月娥表示，會要求接受支援的企業不要裁員，否則影響財政支援申請。邱騰華表示，政府正研究如何具體處理，舉例指可以向企業分期支付金額，在批出第二期資助時，考慮僱員數目，仍要與業界商討，並在設計上作出安排。

其他財政支援方面，個別行業的情況不同，決策局及部門亦會按情況推出支援，希望同時協助企業運作並支援員工，政府已開展籌備工作，有具體措施時會公布。



責任編輯：李淇