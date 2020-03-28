【齊心抗疫】鄭秀文李珊珊贈口罩送飯予基層　Sammi落區送暖：人與人之間仍存著愛

▲ 鄭秀文與李珊珊在疫情嚴峻下，仍然親身落區做義工送暖。

Sammi鄭秀文與李珊珊一向充滿愛心，關心弱勢社群，比如新冠肺炎在香港爆發，鄭秀文零做實事直接，天后架子直接不時落區做義工親自派防疫物資予有需要人士。

近日，新冠肺炎在香港的感染數字有上升趨勢，情勢嚴峻，不過鄭秀文與李珊珊在昨日（3月27日）仍然親自到社區，連到兩人個團體做義工幫助有需要人士。

【齊心抗疫】黎明分享朋友兒子功課 學童盼疫情早日消失回校見同學

▲ 鄭秀文與李珊珊到銀杏館做義工。（取自銀杏館facebook）

鄭秀文與李珊珊分別到屋邨派口罩予前線清潔員工，以及為社會企業銀杏館派發免費「愛心飯盒」予基層和獨居長者。鄭秀文在個人facebook寫道

疫情中，大家都辛苦了，大家都不容易。 但要記緊，空氣中、人與人之間，仍存著愛。 再衷心感激所有站在最前缐的工作者，仍「奮力」為這地方而默默付出。 感謝仍有一些團體仍每天儘力為無依無力無路的一群人派發免費熱飯暖湯，在這更深的疫情中，如踩著網缐地做，繼不繼續派飯成了他們的兩難。 亦慶幸有能力從世界各地訂購「海量」口罩的人們，仍不間斷為街坊、團體和基層持續提供著。 今天mi分別跟兩個不同團體的義工同行同工，其中一個是社企銀杏館，我認識了很多義工新朋友🥰， 感謝主今天奇妙的安排。 充實而滿載意義的一天。😊 疫情中，大家仍然要好好保護自己保護他人。乖乖！不要鬆懈啊！😉💪🏻❤️

【齊心抗疫】汪明荃呼籲隔離人士遵守檢疫令 汪阿姐：同心戰勝這場疫戰

▲ 鄭秀文落區幫忙派「愛心飯盒」。（取自銀杏館facebook）

至於李珊珊在個人facebook寫道：

至於第九批二千個口罩，是日已派發到市民手裏。 今天跟 Mi 在一起當義工，有不少不在計劃之內的行程。 除了走訪屋邨及前線清潔員工，沒想到能在社會企業#銀杏館派發「愛心飯盒」給有需要人士。 由於疫情關係，不少志願機構需要停止給長者上門送餐服務，同時社區暗藏不少長者因病、獨居，完全零支援下需要急切援助。 這一點希望各界人士，特別是有關部門官員要正視及解決困局，此事刻不容緩，並急市民所急！