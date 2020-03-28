【新冠肺炎】政府初步批8條生產線資助　全面投入生產可月產1400萬個

▲ 口罩已成市民出門必需品。（車耀開攝）

疫情肆虐全球，世界各地對口罩需求急增，導致供應緊張。商務及經濟發展局邱騰華表示，政府已初步批核八條本地口罩生產線，預計每條生產線每月可生產100至200個萬口罩，全面投入生產可以生產約1400萬口罩。

政府「本地口罩生產資助計劃」月初接受申請，計劃下所生產的口罩不單可供應政府，更可補足市場需要。邱騰華今日(28日)出席電台節目時表示，目前已收到申請超過100個。截至昨日（27日)為止，初步批核八條生產線，每條生產線每月可生產100至200個萬口罩，將於４月底至５月時候，全面投入生產，料8條生產線每個月則可以生產約1,400萬口罩。

他說，政府總共會可資助20條生產線，相信在未來兩三個星期內逐步批出餘下的生產線。而政府亦希望將其中一條生產線用於生產兒童口罩，當生產線全面投入生產時，每條生產線可能每月能生產高於200萬個口罩，相信產量能確保政府採購口罩之餘，亦能供應市場，「(20條生產線)全面投入的話，講緊可能每月有3、4千萬(口罩)供應」。

邱騰華表示，「大家都明白口罩供應可能在短期內都需要，全球對物資都可能需要，希望可以給市場、市民有少少安心」。他又指，政府會繼續多條腿走路，包括繼續在全球採購，另外有與大學、企業去研發可重用的口罩。

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政府在「防疫抗疫基金」下推行計劃，以促進盡快在本地生產口罩，協助應對燃眉之急，並建立存貨，而申請有關計劃亦不容易，須為持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合下列五項基本條件：

已在香港具備生產線所須設備；

已在香港具備原材料；

已在香港具備或租賃廠房；

已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施；

每條生產線每月生產至少50萬個口罩。

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責任編輯：李淇