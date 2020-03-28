【TG N號房】踢爆「N號房」功臣現身講述恐怖畫面　女學生記者：有太多影片殘暴到無法形容

▲ 韓國性虐待「N號房」案件被兩名女大學生揭發，記者日前接受傳媒訪問，爆出更多內幕。

韓國性虐待「N號房」案件引起全球關注，案件主腦25歲的趙主賓日前被韓國警方首次公開露面，押解他會見記者，並向受害人致歉。「N號房」案件最早由2名韓國翰林大學的大學生揭發，原本她們為了報名參加調查報道比賽而開始搜集網路上性犯罪的證據，在持續的追蹤之下發現「N號房」，後來與其他媒體一同進行臥底搜查，推動警方加入調查，最終讓主腦及13名共犯落網。

綜合媒體報道，Telegram「N號房」案件自2018年12月開始，由綽號為「博士」的25歲主腦與13名共犯，創建私密聊天群組，以各種理由誘騙受害者拍攝露面裸照，再威脅對方拍攝淫穢影片或照片，並將相片傳送到不同的聊天群組，共吸引26萬網民付費成為會員觀看片段，案件曝光後令全韓國民憤怒。

2名大學生揭發「N號房」事件

由兩名女大學生組成的追蹤團「火花」日前接受媒體訪問，指原本為了參加比賽開始搜集網路上性犯罪的證據，後來她們得知有人利用保安嚴密的通訊軟件Telegram傳播兒童、少女性虐待相片及片段，決定以該題目參賽並展開調查。

她們表示，在去年7月開始至8月內，她們潛入不同Telegram 聊天室內，並加入成為會員，每天大概花上至少4至5個小時，尋找及收集不法影片和相片。最終，她們發現在8個不同的「房間」中，每個「房間」都要幾名受害女性，共有數十名受害女性。

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拆解「N號房」的雙重結構

她們揭露加入「N號房」的雙重結構，第一階段的聊天室中，主要是成員之間就著淫穢色情信息互信提問及附和。然後，再通過聊天室內的連結，進入由其他會員便會開設的「衍生房」，與他人交換大量淫穢影片，對受害女孩評頭品足。

記者們目睹不少受害的女學生，包括中小學生。記者回憶第一次進入「N號房」的畫面，

當我按下聊天室內的連結，我無法想像這麼可怕的畫面出現在我眼前，我立刻蓋上我的電腦。

將受害女孩製成「今日菜單」展示

記者們及後再發現，主腦趙主賓在聊天室內將受害女孩製成「今日菜單」，向會員展示，讓會員對被性虐待片段中女孩加以討論。而當一段女學生的性虐待片段被上載至「N號房」，會員便可以移動到另一間「衍生房」，分享影片截圖及熱烈談論受害者的各個部位，記者們記得聊天室內的內容，

1號房的女孩是我的理想型，一起去性侵她吧。

最震撼的畫面

至於記者們最震驚的畫面是，

其中有一段片是一個女孩被刀刺傷流血、倒臥在床，但會員竟然若無其事地聊天，『好漂亮』、『好興奮』。在聊天室裡看到兒童性剝削影片那天，我沒辦法入睡。有太多影片殘暴到無法形容。

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擔心揭發事件對受害者造成二次傷害

追蹤團「火花」在去年已發現「N號房」一事，但擔心公佈真相會對受害者造成二次傷害，思前想後是否將事件揭發，「真的想了很久，很擔心受害者會被以個人資料威脅，也向相關團體諮商，一邊撰寫報道，一邊苦惱了一個月。我們認為必須將此事公諸於世，才能推動調查，也努力不造成二次傷害。」

然而，記者們提及，偶爾看見有網民留言表示，「落入加害者手中、拍攝影片的女生也有錯」，她們則表示，在聊天室內也有會員說受害者「活該受罪」，「真心希望檢討受害者的言論，這個世界上沒有受害者是活該受罪的。」

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