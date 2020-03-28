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【新冠肺炎】許樹昌指1%返港人士無病徵帶病毒　爆發情況至少4月初才紓緩

社會 12:51 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，有1%返港人士的深喉唾液樣本呈陽性但無病徵，估算約有700名帶毒者在社區遊走。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港昨（27日）新增65宗確診個案，創本港疫情自1月底以來單日新高。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌在一個電台節目表示，情況令人擔心。

許樹昌表示，由3月開始陸續有外遊或留學生從北美及歐洲回來，人數達7萬人，且不需要接受強制檢疫。他引述衞生署數據指，外地抵港人士的深喉唾液樣本中，有1%人屬於無病徵但帶病毒，按此推算至少有700人在社區中周圍走，也可能曾經到過食肆及酒吧，故能解釋為何近日出現多個確診群組。

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許樹昌指3月19日起所有抵港人士均須強制檢疫，情況稍為得到控制，由3月18日起計加上14日潛伏期，料爆發期至少到4月初才會紓緩，強烈呼籲19日前抵港的人士盡量留在家中，外出時必須注意個人衞生，以免在社區傳播病毒。

另外，許樹昌亦建議醫管局可將已退燒病人，轉去分流病房或復康病房，直至兩次病毒檢測呈陰性出院，以騰空負壓病房予新確診人士。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超質疑家居隔離成效，促政府以酒店作定點隔離。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在同一節目表示，3月初市民對疫情防控出現少少放鬆，亦有不少人外遊或帶病毒回港，引致社區爆發，認為如果繼續有學生回來，要回流潮過去才知道疫情是否紓緩。

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梁子超認為本港居住環境擠逼，沒有獨立洗手間，而且隔離人士容易不斷摸到共用物件，質疑家居隔離的成效，「隔近地區都放棄用家居隔離改回定點隔離，家居隔離在歐美都不靠譜，香港就更不可靠。」

他建議政府找酒店作定點隔離，以取代家居隔離；又呼籲所有家居隔離人士應該合作，避免病毒傳播。

【新冠肺炎】梁卓偉料4成病人由隱形患者傳染　疫情未見頂或持續多一年

責任編輯：徐紹軒

 

 

酒店 疫情 傳染病 衞生署 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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