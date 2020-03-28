【手機播毒】新冠肺炎病毒可在手機生存9天　專家：每天用70%酒精消毒手機

▲ 新冠肺炎病毒可在手機生存9天，有專家建議每天用70%酒精消毒手機。

新冠肺炎疫情肆虐全球，除了戴口罩及勤洗手外，大家還要緊記每天清潔手機，因為手機表面會殘留病毒，手機含菌量比馬桶還高。根據外電報道﹐澳洲格里菲斯大學麥克米倫（Nigel McMillan）博士表示，有研究發現病毒可以在光滑玻璃和塑膠上存活長達9天，因此民眾使用智能手機時要特別留意清潔，必須用酒精濃度達60%或70%的洗手液進行清潔。

博士表示，人們平均每天觸碰手機達2617次，除勤洗手外，也要每天清潔手機。對於有研究指，新冠病毒在特別環境下，能在光滑的玻璃及塑膠上存活9天，他解釋，有關病毒可在任何物件表面生存，且愈是濕潤，其生存時間就愈長。

他指，最安全的做法是將手機視為手的延伸部分，例如每次別人觸碰你的手機，也要進行清潔，因為病毒比想像中存活得更長，要使用至少有60%或70%酒精成分的洗手液或鏡片清潔劑等清理手機。

病房醫護人員的手機有2至3成被病毒污染

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，手機亦容易被沾染病毒，在外國曾經有研究指出內科及兒科病房醫護人員的手機有2至3成被病毒污染，因此建議醫護人員每日消毒手機，可用適量火酒抹手機表面。

Apple過去曾警告用戶勿使用75%酒精擦拭手機表面，以免螢幕保護膜遭破壞。但美國官網早前更新了產品清潔指南，詳情請睇 【下一頁】

冠狀病毒不同環境的存活時間，殘留在衣服布料上的時間長達72小時以上，詳情請睇 【第二頁】