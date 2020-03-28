【法證先鋒IV】湯洛雯版徐意情節被刪改　黃心穎《法證IV》演出片段曝光

▲ 湯洛雯頂替黃心穎演徐意一角，戲份被刪改。

劇集《法證先鋒IV》昨晚（3月27日）播出大結局，Queen（陳煒飾）與King（譚俊彥飾）試婚紗，位位主角都幾乎齊集店內一齊做伴郎及伴娘，眾主角都有情人終成眷屬，連已與高安（黃浩然飾）分手的Monique（鄭希怡飾）亦有出場。

不過，但昨晚的劇情，身為伴郎伴娘的Stan（海俊傑飾）及Dr.Man（李施嬅飾）在婚紗店內，與Queen（陳煒飾）及King（譚俊彥飾）卻竟沒有對手戲，一對新人Queen及King只與徐意（湯洛雯飾）接觸。

▲ 結局講到徐意向高安表白。（電視截圖）

這相信是因為補拍的原因，難以再找齊所有人同場，於是出現此情況。眾所周知，因「安心事件」爆出令黃心穎形象破產，她所有相關劇集都被抽起或延後。而黃心穎原定在《法證先鋒IV》內演的徐意一角，由湯洛雯頂替重拍。

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▲ 原定的試婚紗劇情有李施嬅與海俊傑。（電視截圖）

其實黃心穎等人拍《法證先鋒IV》穿婚紗戲時，TVB曾到場做訪問，劇中四對情侶都一同在場，Dr.Man及Stan會出現祝賀Queen姐與King。

但在重拍後，或因李施嬅及海俊傑的檔期問題，最終無緣現身該段劇情內。

而在訪問及大結局的劇情中可見，徐意的劇情則無太大變動，都是在Queen及King的催促下打算向高安表明心跡。

基隆雨中尋親記

▲ 二人原定在雨下為「假高善」找媽媽。（電視截圖）

另外，全劇唯一的台灣外景拍攝，也是與高安尋大妹的劇情有關，其中擔當重要聯繫者的徐意，當然也要到台灣幫手尋親，故此部份劇情都要全部重拍。

在TVB的訪問中可見，因黃心穎被換角一事，台灣部份的劇情也有所改變。

▲ 咖啡店內的劇情沒有太大改動。（電視截圖）

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本來原定高安與徐意在雨中的基隆尋找「假高善」（許維恩飾）的媽媽蘇芳（鮑起靜飾），配合母女永遠不能重逢的傷感。

但後來因重拍計劃而變成晴天，而另外在家門咖啡店中的戲份則無作太大改動。

消失的拳擊戲份

由於朱晨麗在重拍《法證先鋒IV》期間，已有另一劇集正拍攝中，故造型上未可完全配合高靖的角色，令一些劇情直接被刪減。

▲ 徐意與高靖的剖白劇情被刪。（電視截圖）

在早前的TVB訪問中，講述黃心穎與朱晨麗本來有場打拳的戲份，而且在打拳後，兩人更會剖白心底話後，演徐意的黃心穎在暗角淌淚，相信是與徐意對當年有份令大妹高善被綁架感愧疚有關。

不過，在《法證先鋒IV》正式播出後，並沒有此場戲份，只有由高安口中簡單交代高靖並無怪責徐意令家姐被拐走，而兩人正式同場的戲份可說少之又少。

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