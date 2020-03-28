【留家睇戲】艾美獎金牌編劇主創Netflix電影《虎尾》　道盡台美兩地時代更替

獲艾美獎的台裔美籍編劇楊維榕（Alan Yang）首度編導的Netflix原創電影《虎尾》（Tigertail）將於4月10日上線。片名直接取自劇中主角的故鄉台灣雲林虎尾，演員除有金馬影后楊貴媚及金馬獎最佳新人李鴻其拍檔演出母子，更有同為金馬影后的陳沖於電影驚喜現身。

曾以《不才專家》（Master of None）奪艾美獎喜劇類最佳劇本獎的荷里活金牌編劇楊維榕，父母皆來自台灣，小時候在台灣雲林虎尾長大。

▲ 楊維榕據自己成長感受為基礎創作《虎尾》。

楊維榕曾在個人 Twitter 表示：「自從7歲參加完祖父的喪禮後，我已經超過20年沒有回到故鄉台灣。這段期間我曾否定自己的亞裔身分，直到長大後與父親再度返台，父親述說了自己的故事，讓我想要與全世界分享。」

自此楊維榕開始密切來往台美兩地，並學習中文、發掘關於故鄉的一切，最後將這段故事拍成《虎尾》。

▲ 《虎尾》是台裔美籍編劇楊維榕首次執導作。

電影背景從1950年代純樸的台灣鄉村，到繁華的當代紐約都會，橫跨將近70年的人生故事，道出台美兩地的時代更替。

其實Netflix一直有雄心發展自家華語片，除《虎尾》之前，Netflix首三部華語原創電視電影有《罪夢者》、《極道千金》及《彼岸之嫁》。