【家居隔離】坐輪椅伯伯完成隔離令無人跟進　有街坊為伯伯感心痛除手帶擾攘4小時

▲ 坐輪椅伯伯完成隔離無人跟進，擾攘4小時由區議員剪下手帶腳環。

不少港人從外國回港後，需要戴上「電子手帶」接受家居檢疫。部份人士戴上隔離手帶仍然自私外出，令市民非常憂心。觀塘有一名坐輪椅的伯伯，戴著手帶及腳部警報器離家，經區議員了解後，發現伯伯已完成14天家居隔離，卻沒有人跟進他的情況！

伯伯完成家居隔離未獲跟進

觀塘順天區的區議員莫建成，在Facebook專頁上載帖文，表示昨日（27日）有一名居民，推著一個戴有手帶及腳部警報器伯伯去找他。了解後，發現伯伯已完成14天家居隔離，但一直沒有人跟進他的手帶及腳帶處理，令他不知如何是好，最終尋求區議員協助。

莫建成起初向警方尋求協助，對方回應指「唔關佢事」，而衛生署就表示處理不了。團隊最終找到民政專員幫忙，有民政事務處同事到場，並再次邀請警方到場。在警方核實下，確認伯伯的確完成14天家居隔離。

▲ 擾攘4小時後，終由區議為伯伯剪下手帶及腳帶。（圖片來源：莫建成Facebook）

民政事務署亦聯絡到衞生署，衞生署就叫他們自行為伯伯解除手帶及腳帶，他們將會安排同事到伯伯家中收回手帶。莫建成在帖文中表示：

咁就攪咗4個幾鐘！你話呢個政府有幾荒謬！？

有街坊為伯伯感到心痛，認為他已盡自己本份，但除手帶卻一波三折，幸好有街坊及區議員幫忙，否則伯伯一直在家等候。

第3代手環可自行剪斷棄置

由於伯伯戴有腳部警報器，而衞生署亦安排同事收回手帶，相信是需於上一代的「居安抗疫」手環。根據正常程序，完成14天的「居家抗疫」後，會有技術人員致電受隔離人士，並前往他們的住處收回電子手環及政府手機。

而近日回港、需要接受家居隔離的人士所用的是第3代手環，屬一次性使用。完成強制隔離後，可以自行從手機移除相關程應用式，剪斷並棄置手帶，完成整個檢疫程序。

今日有帶電子手環阿伯深水埗屋邨商場平台「散步」，詳情請睇【下一頁】

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責任編輯：徐穎彤