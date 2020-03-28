【種族歧視】南韓男子工作假期在澳洲街頭遇襲　澳洲惡女：不要帶病毒到處走

▲ 南韓男子到澳洲工作假期，卻被當地女子歧視襲擊。

新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，有亞裔人士因而被歧視，繼早前美國亞裔在超市遭墨西哥裔人士刺傷後，近日再有一名南韓男子在澳洲遭2名女子歧視，更出手毆打該男子，直斥「不要將新冠肺炎帶到這裡」。

據韓國媒體JTBC報道，一名姓李的南韓男子Lee Tae-Sun在半年前到澳洲開始工作假期，他日前在澳洲西部的奧班尼被當地2名女子歧視，並拳打腳踢襲擊他。從片段顯示，剛開始2名澳洲女子詢問男子來自哪裡，男子隨之回答自己來自南韓。惟2名女子指著Lee Tae-Sun破口大罵，

不要帶著新冠肺炎病毒到處走，留在家好嗎？

歧視南韓男子 毆打襲擊

後來，1名女子突然憤怒地衝向他，並對他拳打腳踢，襲擊毆打他，為了閃避，男子向後移動，惟女子仍窮追不捨繼續襲擊，旁人出手阻止才平息事件。片段中，所有人都沒有佩戴口罩。

21世紀歧視仍存在

Lee Tae-Sun事後接受訪問時表示，「只是一句來自南韓就受到襲擊，根本就是人種歧視，沒想到21世紀都受到這樣的對待。」最後，Lee Tae-Sun選擇報警處理，惟警方為了盡快平息事件，馬虎了結事件。

南韓外交部籲停止歧視

南韓外交部昨天（27日）對事件表示遺憾，並批評歧視事件削弱全球針對對抗肺炎的合作，呼籲澳洲駐韓大使館與當地政府合作，防止事件再次發生。

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責任編輯：王俊賢