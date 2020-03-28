【新冠肺炎】政府指拜山屬禁4人以上聚集活動　掃墓人士如非同住不獲轄免

▲ 政府提醒「掃墓」是不獲轄免活動。（資料圖片）

下月４日是清明節，不少市民都會按習俗拜祭先人。不過，政府昨日因應新冠肺炎疫情加強限制措施，於明日(29日）凌晨零時起，將禁止多於四個人的羣組在公眾地方聚集，有關措施有效期為 14 天。雖然有12類群組聚集因其性質可獲豁免，包括「喪禮、為哀悼尚未入土或火化先人的祭祀或儀式」。但政府今日就澄清，「掃墓」是不獲轄免活動，換言之，市民要去拜山掃墓，也不能多於四個人。

【限制聚集人數】3月29日零時起禁4人以上公眾聚集 一文看清12項豁免情況

【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所 管制餐飲業營運

▲ （添馬台Facebook圖片）

政府於社交網站「添馬台」公布，自１２項豁免類別中，有包括「喪禮」或「尚未入土或火化的先人的場合」上的群組聚集。不過有關選項並不包括掃墓或拜祭先人的活動。強調市民在掃墓時，仍然須遵守不多於4人群組聚集的規定，但若屬共住同一居所可獲豁免。

因應清明節期間掃墓人士眾多，政府又再次呼籲，大家應盡量分散在清明節前後更長的日子前往掃墓，以避免構成人潮，增加病毒傳播風險。

大家亦可考慮使用「無盡思念」網站（www.memorial.gov.hk）或流動應用程式，在網上追思悼念逝去的摯愛親友。

食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基下午在食衞局記者會表示，條例豁免「喪禮」或「尚未入土或火化的先人的場合」上的群組聚集，後者包括路祭，但強調「掃墓」並不在豁免範圍內。他指，訂立法例的原意是希望減少社交接觸，明白政府作出公告之時，社會仍有需要進行的活動，但再次呼籲掃墓人士過這段時段後才進行有關活動。

他又指，至於共住同一居所的一戶人，即使超過4個人，「掃墓」仍可獲豁免。不過，他重申法律只是給予框架，不是在於執行得幾仔細，而是希望市民合作避免聚集。

責任編輯：李淇

