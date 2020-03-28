  • 23°C
香港時間 : 2020328日 (六) 15:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】政府指拜山屬禁4人以上聚集活動　掃墓人士如非同住不獲轄免

政治 14:50 2020/03/28

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

政府提醒「掃墓」是不獲轄免活動。（資料圖片）

下月４日是清明節，不少市民都會按習俗拜祭先人。不過，政府昨日因應新冠肺炎疫情加強限制措施，於明日(29日）凌晨零時起，將禁止多於四個人的羣組在公眾地方聚集，有關措施有效期為 14 天。雖然有12類群組聚集因其性質可獲豁免，包括「喪禮、為哀悼尚未入土或火化先人的祭祀或儀式」。但政府今日就澄清，「掃墓」是不獲轄免活動，換言之，市民要去拜山掃墓，也不能多於四個人。

【限制聚集人數】3月29日零時起禁4人以上公眾聚集　一文看清12項豁免情況

【新冠肺炎】港府宣布禁止逾4人聚集但豁免家庭及工作場所　管制餐飲業營運

（添馬台Facebook圖片）

政府於社交網站「添馬台」公布，自１２項豁免類別中，有包括「喪禮」或「尚未入土或火化的先人的場合」上的群組聚集。不過有關選項並不包括掃墓或拜祭先人的活動。強調市民在掃墓時，仍然須遵守不多於4人群組聚集的規定，但若屬共住同一居所可獲豁免。

因應清明節期間掃墓人士眾多，政府又再次呼籲，大家應盡量分散在清明節前後更長的日子前往掃墓，以避免構成人潮，增加病毒傳播風險。

大家亦可考慮使用「無盡思念」網站（www.memorial.gov.hk）或流動應用程式，在網上追思悼念逝去的摯愛親友。

食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基下午在食衞局記者會表示，條例豁免「喪禮」或「尚未入土或火化的先人的場合」上的群組聚集，後者包括路祭，但強調「掃墓」並不在豁免範圍內。他指，訂立法例的原意是希望減少社交接觸，明白政府作出公告之時，社會仍有需要進行的活動，但再次呼籲掃墓人士過這段時段後才進行有關活動。

他又指，至於共住同一居所的一戶人，即使超過4個人，「掃墓」仍可獲豁免。不過，他重申法律只是給予框架，不是在於執行得幾仔細，而是希望市民合作避免聚集。

責任編輯：李淇
 

相關文章

【清明祭品】拜祭先人買衣包拆開塞滿一堆「廢紙」　檔主：紙張是元寶
19:58 2020/03/18
【清明祭品】拜祭先人買衣包拆開塞滿一堆「廢紙」　檔主：紙張是元寶
【新冠肺炎】勞工處籲僱主彈性安排僱員清明節假日　避免構成掃墓人潮
14:38 2020/03/20
【新冠肺炎】勞工處籲僱主彈性安排僱員清明節假日　避免構成掃墓人潮
【清明拜山】長輩迫清明全家拜山盡孝道　兒科醫生反擊：恐怕家族滅絕
16:53 2020/03/26
【清明拜山】長輩迫清明全家拜山盡孝道　兒科醫生反擊：恐怕家族滅絕
疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
17:27 2020/03/27
【新冠肺炎】林鄭月娥新一輪抗疫措施　消息：禁止逾4人聚集及關閉娛樂場所
【法證先鋒IV大結局劇透】Michael綁架高善　監製透露張頴康不是終極Big Boss
12:01 2020/03/27
【法證先鋒IV大結局劇透】Michael綁架高善　監製透露張頴康不是終極Big Boss
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點
14:14 2020/03/26
【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點