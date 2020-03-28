【禁社交聚集】政府指執法初期採取勸喻方式　執法人員授權驅散等權力

▲ 衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡指出，疫情在最關鍵時候，要看疫情是否可以控制，不是依賴執法，而是依靠市民的自律。

新冠肺炎疫情持續，港府昨日宣布多項限制人流的新防疫措施，包括禁止公眾人群聚集、關閉娛樂場所，限制食客人數需要減半、食檯之間要有1.5米距離等。食物及衞生局局長陳肇始就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》下午再簡介禁聚集及防疫措施。

問及執法方面情況，食物及衞生局局長陳肇始指，會視乎各種業務有不同執法人員負責，而執法初期將採取勸喻方式，如遇4人以上聚集會會先驅散，呼籲各界合作。她強調，執法固然重要，但自律更重要。

食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基補充，措施將授權執法人員有以下權力：驅散聚集、入店巡查、索取個人資料、其他調查等，但並沒有拘捕能力。但倘本身已有拘捕權力的執法人員，遇上違法情況則可作出拘捕，而警方是授權執法人員之一。

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衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡指出，餐飲業規管以及指定處所的限制社交聚集人數，其中在禁堂食方面，飲食業停止出售處所的飲品及食品，這個規定是嚴重的，不適用於醫院及院舍，違例5萬元及監禁6個月，針對是餐廳負責人。至於6時生效的條例，可以向餐飲業務負責任發出指示，六個規定包括餐廳任何時候的顧客不可以多於座位50%、位置有1.5米距離或隔板分隔、一張桌子不可多於4人、需要探熱以及提供消毒洗手液。

她指出疫情在最關鍵時候，要看疫情是否可以控制，不是依賴執法，而是依靠市民的自律。

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記者：蘇穎琪、伍瑋瑋