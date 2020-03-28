【留家煲劇】Netflix《屍戰朝鮮》後續推韓劇　男神李敏鎬《The King：永遠的君主》4月播出

▲ 李敏鎬與金高銀主演新劇《The King：永遠的君主》在4月於Netflix播出。

Netflix播的《愛的迫降》及《屍戰朝鮮》韓劇熱潮，Netflix在今天及4月繼續有新韓劇推出，包括男神李敏鎬與金高銀主演，講述穿越異次元世界愛情故事的《The King：永遠的君主》；由金東希、鄭多彬主演，講述為追求夢想的高中模範生誤入歧途，並無故捲入犯罪事件的《人文教育101》。

《RUGAL：無淚交鋒》（3月28日）

在3月28日與韓國同日首播的《RUGAL：無淚交鋒》劇情講原本前途一片光明的重案組刑警姜基範，在打擊恐怖組織Argos期間，親眼目睹妻子被綁架殺害，雙眼還因雷射灼傷而失明，更被誣陷成殺妻嫌犯。就在人生墜入谷底時，他遇到了專為消滅 Argos 而成立的特殊警察組織 Rugal。

在崔根澈的要求下，姜基範加入 Rugal 接受人工眼睛移植，並奇蹟般從驚險的手術中生還，重獲新生成為半人半機械的人間武器，開始對 Argos 展開全面復仇。

▲ 《RUGAL：無淚交鋒》今天在Netflix上架。

《狩獵的時間》（4月10日）

《狩獵的時間》由金東希、鄭多彬、朴珠賢主演，劇情講《人文教育101》描述高中生為了賺錢而選擇犯罪，身邊人物因而受到極端威脅的故事。

池秀為了籌集大學學費而不擇手段，結果犯下重罪，更令同校學生閔熙及女孩居麗無故捲入案件。

一連串糟糕的決定，最終為他們帶來不可逆轉的苦果，前方等著他們的只有犯罪與暴力…

《The King：永遠的君主》（4月）

男神李敏鎬主演、金銀淑編劇（《孤單又燦爛的神 - 鬼怪》、《陽光先生》、《太陽的後裔》）的《The King：永遠的君主》，由白尚勳（《秘密》《Who Are You－學校2015》《太陽的後裔》）與鄭志賢(《請輸入檢索詞WWW》)執導。

▲ 《The King：永遠的君主》是李敏鎬退役後的第一部劇。

劇情講在李敏鎬飾演的君王李袞，竭盡所能要關閉連結異次元的通道，而金高銀飾演的刑警鄭太乙，只想守護人們的性命及其所愛。

《The King：永遠的君主》由金銀淑編劇（《孤單又燦爛的神 - 鬼怪》、《陽光先生》、《太陽的後裔》）搭擋雙導演白尚勳（《秘密》《Who Are You－學校2015》《太陽的後裔》）、鄭志賢(《請輸入檢索詞WWW》)，再創奇幻浪漫類型劇新高峰。

