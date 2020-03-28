【抗疫前線】女警拒戴口罩連累兩抽血員隔離　前線抽血員望病人不要自私：會連累社區

▲ 抽血員剖白工作辛酸，希望病人誠實交代行蹤，否則就如「推醫護去死」。

本港新冠肺炎疫情持續，已累計超過500宗確診個案。本月26日確診的22歲女警，在病房內沒有佩戴口罩並曾經咳嗽，令2名抽血員被列為緊密接觸者，需要隔離，幸好經病毒測試後結果呈陰性。抽血員阿B（化名）早前接受TOPick訪問，表示有些病人會隱瞞自己的行蹤，增加醫護人員的心理壓力。

病人刻意隱瞞曾返內地

阿B於公立醫院工作，入行近8年。崗位每兩星期更換一次，要輪流到病房及急症室工作。她的工作包括做心電圖、「打豆」（靜脈輸液），有時也會為病人換衫，身體接觸多不勝數。

醫院劃分為Clean和Dirty範圍，確診個案、從外地回港並帶徵狀者，會被送往Dirty區。阿B卻表示，有病人會刻意隱瞞曾返內地，令急症室的感染風險大增。試過有抽血員在不知情下，接觸了拒絕申報行蹤的急症室病人，最後病人確診新冠肺炎。幸好同事當時有穿防護衣，但已嚇壞，往後也提心吊膽地上班。

同事曾接觸過一兩個隱形個案，他們隱瞞自己曾返內地，或曾接觸疑似或確診者。這造成了無形的壓力，如果他們肯坦白，一早分流至高風險區，我們就不會接觸到他；有些無徵狀者上了病房後，測試報告結果才出爐。原來有肺花，但不肯透露到過哪裏。

阿B亦遇過一名咳嗽病人，於分流站暪報從東莞回港，抽血時才不小心說漏嘴。「他回港未夠14天，也說自己新年時已有咳嗽，應該不關（新冠肺炎）事。」阿B立即通報，幸而最後檢測為非感染者。

裝備不足 仍與病人近距離接觸

防護物資存量是阿B另一個憂慮。抽血員需與病人近距離接觸，風險高，惟裝備卻未提升至「Dirty」警戒級別。阿B表示除非打噴嚏或口罩沾水，否則都未必會換口罩。兩星期工作中，穿保護衣的日子只得3、4日：

一旦穿了保護衣，就不會喝水，因為不敢上廁所。如廁後又要換上全套新裝備，會浪費，穿了的話就盡量不要脫下。

望病人不要自私

面對疫症來臨，阿B起初曾擔心至發噩夢，亦害怕會傳染家人。丈夫和女兒知道她要入Dirty Team後，曾勸她離職。但她表示，所謂生死籤其實即是「死籤」，因為總會輪到自己，不得不去。自己入行亦是為了幫人，雖然害怕，仍站在抗疫最前線。

她呼籲院方公平地提供足夠裝備、公開存量，病人亦需誠實交代行蹤，否則就如「推醫護去死」。

假如不坦誠，不單會傷害醫護，也會連累家人和社區。不要因害怕14天隔離而自私，要為己為人。物資配給、病人合作同樣重要，只要有足夠防護，開工時的壓力也能減少，不用分分秒秒都擔心面前是疑似個案。

阿B的詳細訪問，可點擊【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣