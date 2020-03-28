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【無品山友】行山友闖獅子山隧道口打卡　網民斥：不要為醫護人員添亂

健康 16:39 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

行山友闖獅子山隧道口打卡，網民斥責不要為醫護人員添亂。

新冠肺炎疫情持續肆虐，不少市民紛紛選擇到登高行山避疫，不過今日有一批行山人士到郊外遠足，行至獅子山隧道口時，更站出鐵欄外打卡拍照，並將照片分享之行山群組，隨即引來網民批評，「跌咗落去令到有車禍邊個負責？」

有網民於Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」發文分享遠足的照片，他們一行5人帶同狗狗，由獅子山隧道行至望夫石，從照片可見，他們行至獅子山隧道口附近時，其中幾人站出隧道口上的鐵欄外，擺甫士拍照，行為危險。帖文亦分享了數張望夫石打卡照片。

帖文分享至網上後，隨即引來網民猛烈批評，行為罔顧自身和他人的安危，指他們一旦失足有機會釀成車禍，「唔小心跌咗落去就......司機們多得你哋唔小」「咁嘅事都做得出，走上隧道頂影相，仲要威威post」、「個腦無帶上山」、「不要為醫護人員添亂！」、「有啲公民責任，自律啦」。該帖文現時已被刪除。

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責任編輯：王俊賢

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