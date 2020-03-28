【新冠肺炎】確診女警密切接觸抽血員檢測陰性　醫管局呼籲確診家居檢疫人士勿自行到急症室

▲ 何婉霞提醒確診的家居檢疫人士勿自行到急症室。

一名確診22歲女警曾入住明愛醫院普通病房半日，其2名抽血員會被列為緊密接觸者，其中一名有不適；另一位將接受隔離治療。醫管局昨日（27日）翻查紀錄，兩名曾經幫她抽血及作做心電圖，二人當時只戴上普通外科囗罩及手套，並沒有面罩或眼罩，而該名女警在病房內沒有佩戴口罩並曾經咳嗽，醫護人員隨即要求女警佩戴口罩，然後繼續她們的臨床工作，至工作完成後，發現女警仍沒戴上口罩。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（28日）指出兩名受影響的抽血員對病毒測試結果呈陰性，再次呼籲病人要聽從醫護人員的指示，否則只會增加醫護及其他病人感染的風險。

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何婉霞又呼籲家居檢疫人士，在衞生防護中心通知確診後請勿自行去醫院急症室，中心會安排救護車入醫院，因為醫管局的隔離病床緊張，未必可以安排到當區醫院，如果自己去急症室，未必即時有床到醫院，可以帶上口罩。除非病情嚴重了，才呼叫救護車送院。



截至今日中午12時，醫院管理局在過去24小時呈報302宗懷疑個案，目前有501位病人正在留院。在396位確診病人之中，目前有4名病人危殆，2位嚴重、390位穩定。另在過去的24小時間，有一位病人康復出院。截至中午12時，公院負壓病床目前有1012張，負壓病床及病房使用量分別為60%及77%。

被問到隔離病床以及隔離病房的壓力，何婉霞指出早前在七個聯網都有普通病房改裝後增加了負壓設施，可以接收比較穩定的患者，也會增加不同方案以增加醫院的接收能力。

記者：伍瑋瑋、李淇