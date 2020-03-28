【On Call 36小時II】朱千雪演莊錠欣後母　千雪BB有觀眾緣卻未被重用

▲ 朱千雪在出道作《On Call 36小時》的演出已非常受歡迎。

TVB深宵劇時段重播2012年大熱劇集《On Call 36小時》續集《On Call 36小時II》，除有主角馬國明與楊怡、袁偉豪與黃智雯兩對情侶外，新加入一眾當年的新演員做實習醫生，當中朱千雪演的向芊兒，更與洛文笙（吳啟華飾）相戀。

雖然當年朱千雪演《On Call 36小時II》時只是第一次拍劇，演出已十分淡定，加上形象討好非常入屋，獲得觀眾喜愛。

▲ 朱千雪第一次參演的劇集便是《On Call 36小時》。（《On Call 36小時》截圖）

朱千雪處女演出獲好評

2012年，朱千雪參加《香港小姐競選》並奪得季軍。不過當年大會原定由市民票選出港姐軍，可是最後卻因網上投票系統伺服器發生問題，令一直有觀眾緣的朱千雪失落冠軍寶座，只得第三名。

至於同屆港姐冠軍為張名雅、 亞軍為黃心穎，但大眾視朱千雪為「民選冠軍」。

朱千雪後入行後參演首套劇集《On Call 36小時II》演的科專科基礎實習醫生向芊兒，本來有個青梅竹馬的男友郭子輝，但因被向父反對而未有在一起。

後來，她到慈愛醫院實習認識洛文笙，二人感情漸生。向芊兒得悉郭子輝與女友Monica的兒子需要換肝，於是為他發起「捐肝行動」。

在洛文笙的鼓勵下，她的努力沒有白費，凡星的病情現曙光，二人的感情亦因此事而突飛猛進。

▲ 《On Call 36小時》中，向芊兒與洛文笙演一對。（《On Call 36小時》劇照）

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朱千雪拍《On Call 36小時II》時年僅25歲，第一次拍劇即與觀眾心中演醫生的經典演員----「程至美」吳啟華有大量對手戲，且有感情發展。

而且吳啟華在劇中有位個十多歲的女兒孫希欣（莊錠欣飾），朱千雪要演「後母」，對首次拍劇的她可謂頗大的挑戰。

不過，朱千雪當時標緻的外貌與自然的演技非常入屋，與吳啟華的父女戀也演得恰到好處，獲不少觀眾大讚。

▲ 朱千雪近日貼出近照，網民大讚少女味濃。（Instagram圖片）

最佳女主角大熱

雖然朱千雪具觀眾緣，可是TVB對她似乎未特別重用，自2012年起加入TVB至今，所參演的劇集卻不足10套。

儘管如此，朱千雪又再有大熱作，在《On Call 36小時II》後，她在2016年的劇集《EU超時任務》第一次做女主角凌晨風，與渠頭（王浩信飾）的淒美穿越時空愛情故事非常受觀眾歡迎。

當年，朱千雪更成為《萬千星輝頒獎典禮》中「最佳女主角」的大熱人選，雖然她最終敗給同年另一大熱胡定欣，但她與王浩信的情侶檔觀眾都非常受落，二人也在劇集《踩過界》再續前緣。

▲ 朱千雪與王浩信當年在《EU超時任務》的淒美結局賺人熱淚。（《EU超時任務》截圖）

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美貌與智慧並重

朱千雪的演藝事業出色，入行後零負面新聞，觀眾緣極佳，也是不少廣告商的寵兒。不過，她在2015年下半年曾向無綫電視請假1年，修讀香港中文大學的企業傳播社會科學系碩士學位。

其後，她又在2016年9月修讀香港城市大學法律博士學位，可謂是美貌與智慧並重的港姐典範。

▲ 朱千雪於去年結婚。（Instagram圖片）

自《踩過界》後，朱千雪已無劇集再播出，甚少現身幕前。

2019年6月，她宣佈與拍拖5年的青梅竹馬醫生男友吳昆倫（Justin）結婚，並於8月圓婚，非常幸福。