【新冠肺炎】疫情影響AGA紅館個唱夢碎　江海迦思念癌病逝世二家姐【有片】

▲ AGA江海迦談紅館個唱夢碎感受。

AGA江海迦今日（3月28日）接受商業《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問。香港土生土長、有西班牙血統的唱作才女AGA江海迦，在2013年正式出道，翌年以一首《一》一舉成名。

AGA原定今年4月3號本來有機會一圓夢想，於紅館舉行一連兩場的處女個唱《Round Midnight Live》，奈何一場新冠肺炎令AGA紅館夢碎，由去年6月開始的努力忽然白費。

AGA在節目剖白紅館夢被迫叫停感受說：「之前是有心理準備，但宣布當日是很難受，也替很多粉絲難過，因為他們私信我說很失望，甚至有海外FANS買了機票回來支持我，但我相信(取消)是最正確的選擇，因為這疫情下，不想聚集人群有風險。我相信努力不會白費，因為我們已入紙再申請檔期。」

雖然個唱叫停，但AGA沒放慢音樂步伐「疫境自強」，最近更推出首次創作的快歌《MAD》。

回顧入行7年音樂路，AGA指最快樂是入行奪叱咤新力軍金獎的階段，因為一家人齊齊整整在現場見證她獲獎。至於最難捱的階段，是2015年最支持她追夢的二家姐因癌症逝世。

原來AGA至今每次唱《若》這首歌，她都會忍不住激動：「我跟二家姐常被人誤會為孖生姊妹，感情最好。即使過了5年至今，也放不低，我想這一生都放不低，她是我精神支柱及守護天使。我慶幸當時沒停下來，答應舒文做《若》這首歌，是我跟家姐的關係，家姐也說過這是她最愛我的一首作品。」

她坦言，之前巡迴每次唱到這首歌都想起二家姐而流淚。被問會否遺憾二家姐看不到他將來站上紅館？「我相信她會以某個方式看到。」