【新冠肺炎】醫管局研究N95口罩可行替代方案

▲ 何婉霞（右）指今日有一位病人康復出院。（林宇翔攝）

本港今日（28日）新增42宗確診個案，另有31宗初步陽性的個案，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，截至今日501位病人正在留院。公院負壓病床目前有1012張，負壓病床及病房使用量分別為60%及77%。目前有4名病人危殆，2位嚴重、390位穩定。在過去的24小時間，有一位病人康復出院。

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目前每日均有數十宗確診個案，何婉霞表示，早前已增加隔離病床數目，而7個聯網均有改裝普通病房作第二線隔離病房，但她未有回應目前隔離病房仍可接收多少名病人。

被問到有報道指，醫管局正採購俗稱「豬嘴」的防毒面具，代替N95口罩，予醫護人員使用。何婉霞表示醫管局仍有160萬個N95口罩存貨，仍在各地積極採購，同時研究可行替代方案，最著重是要符合國際標準，並要達到N95的同等功能，才會採用，現時仍以使用N95為主。

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記者：蘇穎琪、李淇