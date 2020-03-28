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【在家娛樂】禁聚集家用遊戲機再成熱搶貨　Switch遊戲機炒至近3000元

社會 18:31 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

疫情下在家娛樂的需求增大，除電腦和手機，有家用遊戲機售價被炒高3成至近3,000元。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續下，政府立例今日（28日）起關閉娛樂場所14日，亦禁止4人以上公眾場所聚集。市民要在家娛樂，購買家用遊戲機便是一途，近日有遊戲機成為熱搶貨，一機難求下售價被炒高3成，至近3,000元。

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近期任天堂（Nintendo）的家用遊戲機Switch大熱。不過生產商任天堂早於2月疫情初期就表示，由於疫情關係，在中國內地工場生產的Switch主機及Joy-Con控制器等周邊設備的製造及運輸將受到無可避免的影響。

據任天堂官方網站顯示，遊戲機的建議零售價為2,340元，但據網上討論區網民報價顯示，香港行貨主機在坊間遊戲店的標價已達近2,800元，部分標價更超過3,000元，而且以套餐形式發售，需要一併購買實體遊戲。即使買家想購買沒有官方保養的水貨，價錢亦平均達2,600元。

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任天堂Switch遊戲機近期大熱，官方原建議售2,340元，部分店舖現售近3,000元（任天堂官方網站截圖）

有網民建議在網購平台Amazon購買水貨主機，由日本或美國送貨到港，但官方出售的主機仍然一機難求，由第三方出售的日本主機標價約4.7萬日元（約3,300港元），美國主機則約460美元一部（約3,570港元），而且未計算到港運費。

陳先生原預算約2,500元購買行貨主機，他表示2月中曾見過售價達3,000元的主機，最終買不下手。他上周六（21日）曾到旺角購機，當時售價約2,700元，猶豫下周一（23日）再次到旺角問價，不料短短兩日售價已升300元至約3,000元，最後決定等價格稍為回落才作打算。

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記者：徐紹軒

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