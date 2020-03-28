【內地N號房】內地網站有女童被數人強逼脫衣服拍色情照　有父親舉報：一些孩子才上小學

▲ 內地被爆出有「N號房」，散播兒童色情相片及影片，會員達860萬。

南韓近日爆出Telegram「N號房」聊天群組案件，主腦威脅年青少女拍攝性愛影片，甚至將兒童色情圖片上載至Telegram，吸引網民成為付費會員觀看。內地有網民舉報，有多個網站含大量兒童色情圖片及短片，其中有網站會員多達860萬，只要入錢成為不同級別的會員，就可隨意觀看、下載大量兒童色情圖片及影片。

網站散播兒童色情內容 會員達860萬人

據《新京報》報道，一名微博博主舉報多個色情網站，當中不少長期散佈兒童色情內容。網站充斥著未成年人裸露身體的圖片，甚至配有「幼女」、「初高中生」等字眼。

網民需要填寫用戶名、密碼、郵箱進行註冊，並增值成為會員後才能觀看和下載圖片及影片。會員按星期、年度或終身會員劃分，費用從30元至3000元不等。將網站分享給25個人，更即可獲得永久會員，不限次數觀看網站內容。

這些網站的線上觀看人數大多保持在1千人左右，其中「芽苗論壇」的會員達860多萬人，而「次元公館」則有超過250萬會員，每隔幾分鐘就有多一人註冊。

女童被多人強迫脫掉衣服

長期關注兒童權利保護的網友黃先生接受訪問，自己是一名父親，一次無意間看到網上兒童色情內容後，便長期尋找這些網站並一一舉報。他指出，有的影片是孩子自拍，有部分則是在被威脅的情況下拍攝的，讓他印象最深刻的是一名小女孩被多人強迫脫掉衣服影片。

一些孩子才上小學，就這樣被騙著拍這些內容，太痛心了。但是現在視頻已經在網上出現了，孩子那麼小，心理怎麼能承受得住？

隨後有網民在微博上爆料，部分受害女童不足2歲就被家人偷拍。有人則出賣自己的親妹、表妹、堂妹，甚至女兒。

在外地註冊 難以追查

這些兒童色情網站被舉報後會多次更換網址，這些網站的域名註冊及租用伺服器，大多透過外國相關機構完成，在內地沒有備案，難以追查當事人。以上兩個網站的伺服器分別在首爾及美國。

中國「掃黃打非」小組表示，目前已組織核查工作，並與相關記者核對具體線索。將協調相關執法部門循線追查，重拳打擊制售傳播淫穢色情資訊、涉兒童色情資訊的不法分子，將會嚴厲追究法律責任，絕不姑息。

【TG N號房】踢爆「N號房」功臣現身講述恐怖畫面 女學生記者：有太多影片殘暴到無法形容

【TG N號房】南韓TG群傳性虐待片段 26萬人做會員看少女淪為性奴

【TG N號房】TG群「N號房」瘋傳性虐片段 超強學霸主腦無悔意正面曝光

責任編輯：陳珈希