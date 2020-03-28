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【新冠肺炎】美國紐約警局552人確診肺炎　逾4000名警察頭痛咳嗽發燒請病假

親子 18:23 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

美國紐約警察局宣佈，有552名警員確診新冠肺炎，逾4,000名警察請病假。

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國肺炎確診人數快速攀升，昨日已超過10萬人確診。據報道指，美國紐約警察局宣佈，有552名警員對新冠肺炎病毒呈陽性反應，逾4,000名警察請病假。

紐約警局多名警員確診肺炎

據《每日郵報》報道，紐約警局宣佈，警局內有552名警員確診患上新冠肺炎，當中包括442名警員及70名普通僱員。

另外，有4,111名警察請病假，共佔3.6萬警員中的百分之十一，其中有3,016人的報告指有流感症狀，均出現發燒、咳嗽、流鼻涕、頭痛及疲勞等病徵，與新冠肺炎某些症狀相似。

警局內有警員因感染肺炎病逝

紐約警局日前發消息指，在3月26日警局內有一名警員因新冠肺炎死亡，是當局出現的首宗死亡病例。另外，也有傳媒指紐約警察局副局長John Miller出現新冠肺炎病徵，目前已經入院接受治療，正等待檢測結果。

有警方消息人士表示，「這肯定是一個不祥的預兆。」當局希望有肺炎病徵的警員留在家中自行隔離，以免感染其他人。

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責任編輯：王俊賢

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