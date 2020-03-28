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【無品乘客】自私男小巴車廂拉低口罩狂打乞嚏　網民鬧爆：要全車人吸他的飛沫

健康 18:19 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

自私男小巴車廂拉低口罩狂打乞嚏，網民鬧爆「要全車人吸他的飛沫」。

新冠肺炎疫情肆虐，市民出外時都會戴上口罩防疫，但亦有許多人不戴口罩，即使有戴口罩，亦不時拉低口罩、打乞嚏。今日有網民分享，有自私乘客乘搭小巴時，不停拉低口罩打乞嚏，「要全車人吸他的飛沫」，批評他的行為非常自私。

不停拉低口罩打乞嚏

有網民於Facebook群組「土瓜灣之友」發文，指乘坐小巴時遇到一名無品乘客，他在車廂不停打乞嚏，「但打嘅時候會拉低口罩，要全車人吸佢嘅飛沫，打完又會拉返高，再打又會打返低」，批評他的行為「超級自私到痺」，並呼籲街坊小心該名自私乘客。

先生，如果你覺得吸入自己嘅飛沫污糟，咁其他人呢？

網民：極度自私

帖文發佈後引起熱議，許多網民留言斥責該名男子的行為噁心，「因為他太愛鍚自己的口罩，一點飛沬不可掂。或者專製造令人噁心、恐慌的滋事者」、「驚個口罩濕就攝張紙巾，勤啲換咪得囉」。

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家居檢疫人士疑違反隔離令

新冠肺炎疫情嚴峻，近日不斷有網民發現，屢有戴電子手環人士，違反隔離令擅自外出，有散播病毒之嫌。有網民今日拍攝到一名疑似戴上電子手帶的男子，在深水埗的富昌邨大快活用餐，並在附近到處散步，詳情請看：【隔離令】家居檢疫人士疑違反隔離令　帶電子手環阿伯深水埗屋邨商場平台「散步」

責任編輯：王俊賢

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