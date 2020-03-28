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人權觀察稱鄭麗琼被捕為政治迫害　駐港公署：反對干涉司法獨立褻瀆人權

政治 18:22 2020/03/28

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

中西區區議會主席鄭麗琼（圖中）疑涉「煽動意圖罪」，早前被警方深夜登門拘捕。（資料圖片）

中西區區議會主席、民主黨鄭麗琼疑涉「煽動意圖罪」，早前被警方深夜登門拘捕一事繼續發酵，美國非政府組織「人權觀察」隔岸開腔，認為有關行動是「政治迫害」，要求警方撤控。外交部駐港特派員公署今日（28日)發表聲明，堅決反對該組織言論，指「人權觀察」打著人權幌子，公然包庇涉嫌起底個人隱私、煽動暴力與仇恨的違法犯罪行為，是對人權的褻瀆、對法治的踐踏，對特區司法獨立的粗暴干涉。

駐港公署發言人強烈譴責人權觀察，表明香港是法治社會，任何人都沒有逾越法律之上的特權，更加沒有知法犯法的自由。 發言人又批評人權觀察是是干預香港事務的「慣犯」，在去年反修例風波中，美化暴力行徑為「和平理性的抗爭」，明目張膽派員混入街頭暴力的人群，阻撓警方依法履職，是充當違法分子的幫兇。

鄭麗琼涉煽動意圖罪被捕 警：會諮詢律政司是否違「起底」禁制令

中西區區議會主席鄭麗琼疑涉煽動謠言罪被捕 許智峯稱或涉社交媒體內容轉載

發言人認為，他們對香港陷入「黑暴深淵」，有不可推卸的責任，強調包括港人在內的全國人民決不允許反中亂港組織，在中國的土地上肆意妄為，絕不會坐視它們在香港事務上興風作浪。“人權觀察”如果一條道走到黑，必將自絕於包括香港同胞在內的全體中國人民。　　

鄭麗琼早前涉嫌違反臨時禁制令，於社交網站轉貼載有警員編號、相片、姓名等私人信息的貼文被拘捕。警方當時稱，因有人非法披露警員資料，並發表煽動仇恨言論，行動非針對個人，亦無考慮其背景。不過，人權觀察（Human Rights Watch）表明不同意，周五（27日）發表聲明，質疑有關行為是對民主派的政治迫害。人權觀察中國部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）擔心，香港2019年的抗爭運動將再度遭到鎮壓。

【限制聚集人數】一文看清下午6時起食肆新規定　關閉健身中心、燒烤場等

責任編輯：李淇

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