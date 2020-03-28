【在家娛樂】親子齊玩AR動物　一文看清Google AR動物搜尋方法【多圖】

▲ 精靈的一對孖仔表情豐富。（一二虎提供圖片）

新冠肺炎疫情愈發嚴重，家長都難以帶小孩外出玩耍，小孩在家娛樂可以怎麼辦？近期有人推薦玩AR動物，拿著手機就可以讓各種珍禽異獸、可愛動物出現在家中，除了讓小孩覺得新奇，又可以教育孩子認識動物。

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▲ 小朋友展示出可愛的表情。（Chelsea提供圖片）

▲ 張太表示可以同時教小朋友認識動物。（katrina提供圖片）

AR動物預覽是Google搜尋的功能，能以AR技術（擴增實境）展示特定的動物，將小貓、熊貓甚至大白鯊等動物，「放生」在家中，效果震撼有趣。啟動步驟十分簡單：

1. 使用支援Google ARCore功能的智能手機（支援名單按此），在瀏覽器的Google搜尋頁面中輸入動物名稱，例如「cat」、「panda」等，再按搜尋。

2. 得到搜尋結果後向下拉，可見到「View in 3D」的字眼，旁邊有該動物的AR影像。

3. 按下「View in 3D」，可在屏幕上方選擇「Object（物件）」，便能以手指拖放縮小，或 360度檢視動物。

4. 按屏幕上方的「AR」，就可以將動物置於想放的位置，同樣以手指放大縮小，拖放在想放的地方。用家可以按下方快門拍攝相片，儲存在手機內，或按右上方的「分享」即能分享給各方好友。

有關的遊戲在社交網站瘋傳，不少家長都有上載子女的相片，家長張太表示遊戲可以同時教小朋友認識動物，小朋友都感覺十分有趣。

▲ AR動物預覽能讓動物隨時在想要的場景中出現。（Google AR動物預覽截圖）

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責任編輯：徐紹軒