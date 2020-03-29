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【留家煲劇】金泰希產後復出演Netflix劇　《再見媽媽》慈母還陽續親情極感人

娛樂 09:55 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

《再見我的媽媽又再見》

韓國天王Rain太太金泰希，去年誕第二胎再度媽媽，兩子之母金泰希產後復出演新劇《再見媽媽又再見》剛於Netflix上架，金泰希相隔5年再拍韓劇，依然顏值甚高，劇中演重回人世的鬼媽媽，為見丈夫和女兒一面，極度感人。

金泰希有韓國全天然美女之稱，在去9月跟Rain的第二個愛情結晶出生，當上第 2 任母親，金泰希產下幼女半年，便宣布復出重返電視圈，演出韓劇《再見媽媽又再見》（Hi Bye，Mama），韓國緊貼《愛的迫降》播出，亦正在Netflix上架。

金泰希產後復出。

《再見媽媽又再見》講述成為鬼魂媽媽的金泰希，去世 5 年，因為非常掛念丈夫和子女，故一直留在丈夫和女兒身邊，渴望知道家人喪親之痛，以及重過新生活再婚的丈夫，生活得怎麼樣。

陰差陽錯，金泰希劇中參加 49 天的「投胎計劃」，令本已消失在人世間已經1825天的鬼魂，得以重回人間，當中劇情既溫暖又親情，同時夾雜很多搞笑場面。

金泰希自2015年演出劇集《龍八夷》後，事隔5年回歸電視圈。2017 年金泰熙嫁給 Rain 後，生下大女兒，現已 2 歲，去年 9 月再產下幼女，金泰希坦言劇中很能感當媽媽的心情。

其中首集金泰希哭著，訴求留在人間，只為看到女兒能夠懂走路為止，極度感人催淚。

撰文 : TOPick柴犬出動

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