【新冠肺炎】單日再新增64宗確診　至今共有112名病人康復出院

▲ 外地返港人士必須接受14天家居檢疫。（資料圖片）

衞生防護中心今晚（28日）公布新增64宗確診個案，另有一宗疑似病例，令累計確診個案增加至582宗，患者大部分外遊返港。

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醫管局晚上表示，由3月20日起至今日（28日）晚上九時，合共有533及131名人士分別轉送至亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院的檢測中心進行新型冠狀病毒病測試。截至目前為止，有575名人士的測試結果為陰性，並已返回居所繼續進行家居檢疫隔離。

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至於測試呈初步陽性結果的個案，將會由衞生署進一步檢測確定後公布。而截至今日（28日）中午十二時，公立醫院過去24小時向衞生署通報，共接收302名（144男158女，年齡由一至95歲）符合呈報準則的病人，並已安排相關化驗。

目前有501人留院接受隔離。至今共有112名確診或疑似病人康復出院。醫管局會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。

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責任編輯：伍瑋瑋