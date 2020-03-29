【留家睇戲】《世紀戰疫》影射沙士再度翻hit　麥迪文琦溫斯莉合體教防疫

▲ 《世紀戰疫》

荷李活男星麥迪文（Matt Damon）與琦溫絲莉（Kate Winslet）、桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等拍於2011年電影《世紀戰疫》（Contagion），以03年沙士作參考，並有全球抗疫狀況，近日因應新冠肺炎蔓延，令《世絕戰疫》翻hit，主角麥迪文和琦溫斯莉等演員最近更合體拍防疫短片。

《世絕戰疫》導演史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）和編劇Scott Z. Burns製作短片，拍攝演員教育防疫重要性。

▲ 琦溫斯莉教洗手重要性。(影片截圖)

琦溫絲莉講解洗手的重要性，麥迪文則表示：「在電影中，我是一名對病毒有免疫力的男子，但那是電影，這是真實生活，我沒有理由相信自己對新冠肺炎有免疫力，你也不要相信。即使多年輕，這是新的病毒，我們的身體和醫生都需要時間，去了解和明白找出最好的保護方法。」

▲ 徐天佑演出電影中講香港的部分。

《世紀戰疫》劇情描述一名女子從香港出差返回美國後出現感冒症狀，並在很短的時間內因不明原因身亡，於是相關醫護人員開始對她生前的行程進行追蹤，與此同時，疫情失控爆發到世界各地，連紐約、東京、倫敦等地都有人感染，進而發現了一種已在全球造成數百人死亡的新形病毒。

▲ 《世絕戰疫》有英國型男祖迪羅演出。

此片以當年香港SARS的疫情作為藍本，戲中提及很多關於政府隱瞞消息及應變不足的情節，更有不少戲份在香港取景，突顯官僚主義的制度、劇情警世，值得反思。

《世紀戰疫》早前一度成為美國 iTune 電影排行榜11位，而且更高據香港iTune電影排行榜第5位。