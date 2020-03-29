【新冠肺炎】隨包機公院醫生：防感染措施好 醫護零感染
新冠肺炎疫情持續，繼港府今月初派4班包機接回469位滯留湖北港人後，上周再派4班包機到當地接回558位港人。有份參與接載行動的醫生表示感染控制措施做得非常好，至今沒有任何一名醫護及機組人員受感染。
參與過2次接載行動的律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中，今早在電台節目時表示，以往要派醫護到外地協助的行動大部分為交通意外等創傷情況，資料較清晰，涉及的人數較少，但今次的行動需要接載數以百計的人數，當中有長期病的患者或其他醫療需要的人士，亦不肯定他們是否已經染病；再加上機上可能會有不同的突發情況出現，因此醫護團隊需要更多時間準備，將感染風險減到最低。
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同樣參與過2次接載的瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興表示，由於自己本身在急症室工作，每天都要面對很多潛在的確診患者，有較好防控感染概念，但明白有醫護人員因對新冠肺炎的認知較少而擔心受感染，但隨著他們對病毒的認識有所增加，可以減少不必要的恐懼。
他又指，在回程航班上採取多個感染控制措施，包括與機組人員溝通好不會為機上的人士提供水及食物，避免他們在除下口罩時帶來風險，又強調每個步驟都很仔細，幸得參與同事的互相提醒及合作，整個措施非常好，至今沒有任何一名醫護及機組人員受感染。
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另外，廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪今月初亦有參與接載行動，他負責照顧滯留湖北的香港孕婦，他提到自己作為前線醫護有心理準備會受感染，因此不會在意他們是不是已經確診的患者。他指出飛機上不是一個合適生育的地方，由於未能預計機上會發生的突發事故，因此已事先準備好一些特別的儀器，以作隨時接生，包括一些不透水的膠袋；亦為孕婦提供掛頸用的索膠嘔吐袋，讓她們有需要時可以使用，以免嘔吐物飛濺，增加其他人受感染風險，亦可方便醫護分便他們的身份。
醫院管理局重大事故控制中心統籌主任龔澤民指出，今次的接載行動次數較以往頻密，幸得醫護人員願意參與，亦感謝機組人員的配合。
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責任編輯：郭詩詩