【新冠肺炎】隨包機公院醫生：防感染措施好　醫護零感染

▲ 瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興表示整個過程的感染控制措施做得非常好。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，繼港府今月初派4班包機接回469位滯留湖北港人後，上周再派4班包機到當地接回558位港人。有份參與接載行動的醫生表示 感染控制措施做得非常好，至今沒有任何一名醫護及機組人員受感染。

參與過2次接載行動的律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中，今早在電台節目時表示，以往要派醫護到外地協助的行動大部分為交通意外等創傷情況，資料較清晰，涉及的人數較少，但今次的行動需要接載數以百計的人數，當中有長期病的患者或其他醫療需要的人士，亦不肯定他們是否已經染病；再加上機上可能會有不同的突發情況出現，因此醫護團隊需要更多時間準備，將感染風險減到最低。



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同樣參與過2次接載的瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興表示，由於自己本身在急症室工作，每天都要面對很多潛在的確診患者，有較好防控感染概念，但明白有醫護人員因對新冠肺炎的認知較少而擔心受感染，但隨著他們對病毒的認識有所增加，可以減少不必要的恐懼。

他又指， 在回程航班上採取多個感染控制措施，包括與機組人員溝通好不會為機上的人士提供水及食物，避免他們在除下口罩時帶來風險，又強調每個步驟都很仔細，幸得參與同事的互相提醒及合作，整個措施非常好，至今沒有任何一名醫護及機組人員受感染。



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另外，廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪今月初亦有參與接載行動，他負責照顧滯留湖北的香港孕婦，他提到自己作為前線醫護有心理準備會受感染，因此不會在意他們是不是已經確診的患者。他指出飛機上不是一個合適生育的地方，由於未能預計機上會發生的突發事故，因此已事先準備好一些特別的儀器，以作隨時接生，包括一些不透水的膠袋；亦為孕婦提供掛頸用的索膠嘔吐袋，讓她們有需要時可以使用，以免嘔吐物飛濺，增加其他人受感染風險，亦可方便醫護分便他們的身份。

醫院管理局重大事故控制中心統籌主任龔澤民指出，今次的接載行動次數較以往頻密，幸得醫護人員願意參與，亦感謝機組人員的配合。

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責任編輯：郭詩詩