【新冠肺炎】周啟良：疫情影響本港零售總值下跌　惟網上銷售總額不跌反升

▲ 貿易發展局副總裁周啟良指企業應趁機重新考慮供應鏈。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，疫情影響之下，令本港的貿易前景不樂觀，貿易發展局副總裁周啟良今晨（29日）於電台節目中表示零售總值雖有下跌，但網上銷售總額不跌反升，相信在內地的疫情減退之後，消費者將會釋放壓抑已久的購買力。

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周啟良在原本預測本港今年整體出口貨值會按年下跌2%，現時相信會進一步擴大，但首季出口信心指數跌至2006年以來最低，但鼓勵中小企要抱有信心，認為有危亦有機，認為企業可趁機檢視以往的營運模式，又強調本港依然擁有的一貫優勢，包括人流、物流、資金流、自由度等基本因素並沒有減退。

他又指疫情爆發後，貿發局已取消十多個展覽及活動，其中全球最大的珠寶展亦延期，目前正計劃在7月尾舉行一個綜合展覽。

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周啟良又指出疫情過後會協助香港企業建立品牌，再通過雲端向大灣區市場推廣。他強調企業現時應趁機重新考慮供應鏈，不應將「所有雞蛋放在同一個籃子」，亦要增強網上推廣。

責任編輯：郭家穎