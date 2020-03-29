【新冠肺炎】張建宗：政府將啟動第二輪防疫基金　

▲ 張建宗呼籲市民避免在清明節高峰期掃墓。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，確診個案在全球各地持續急升，超個200個國家和地區受影響。政務司司長張建宗今日（29日）發表網誌指隨著大批香港居民因應海外國家日趨嚴峻的疫情而回港，本港的輸入確診個案持續增加，另外亦出現一些本地社區感染的群組，指情況令人十分憂慮，市民一定要提高警覺，團結一致，全力抗疫。

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張建宗指本港這兩個星期的確診個案由138宗急劇增至3月27日的518宗，升幅近三倍。本港面對疫情在社區大型爆發的威脅極大，情況令人十分憂慮，市民一定要提高警覺，團結一致，全力抗疫。

張建宗續指有見清明節將至，很多市民會拜祭先人，人流密集必然會增加公共衞生風險。為防止病毒傳播，政府再次呼籲市民避免在清明節高峰期掃墓。市民應盡量分散時間，在節日前後或更遠的日子前往拜祭。

針對最新疫情作出迅速應變，他指特區政府上周公布加強防疫措施，遏制疫情在社區爆發。由3月25日起(暫時為期14天)，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境。從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境。所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天。其他措施包括加強對由英國、歐洲其他國家和美國抵港沒有出現病徵的人士進行病毒測試等。

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這些措施有效減少香港的出入境人流。經各口岸（包括機場）的入境人次大幅下跌，3月24日整體入境人次為14 783，而在新措施實施首日，即3月25日的人次為5297，下跌64%﹔3月27日的人次更跌至4 033。

此外，為進一步減少聚會、聚餐和聚集等社交接觸，盡力阻止病毒在社區傳播，政府以更嚴厲和果斷措施減少人多聚集的活動。政府剛立法禁止於公眾地方進行多於四人的羣組聚集，由今日凌晨零時起，為期14天。有 12 類羣組聚集因其性質可獲豁免。

他又指出本港由昨天（28日）下午6時起，所有餐飲處所最多可接待的客人數量為其通常座位數量的一半，枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排，每枱不可多於四人。此外，餐飲處所內的所有人均須佩戴口罩（飲食期間除外），所有人進入餐廳前須量度體溫，餐廳也要提供消毒潔手液供顧客使用。

而考慮到過去確診個案尤其是有羣組爆發的高危處所和感染風險較高的處所，由昨天下午6時起，6類須在規例生效後關閉的場所為遊戲機中心、浴室、健身中心、包括桌球室、保齡球場、公眾溜冰場在內的遊樂場所、包括電影院在內的公眾娛樂場所和俗稱派對房間的處所。兩項管制措施暫為期14日。

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張建宗指以上的管制措施，無可避免會打擊這些行業的生意，令情況雪上加霜，並會影響員工生計，但為了防疫抗疫的工作，實在是有需要推行。政府會為這些受影響行業提供財政支援，支援以保障員工為主。

政府在2月下旬宣布成立的防疫抗疫基金共提供24項支援。各行各業過去一個多月承受更大打擊，政府將會啟動第二輪防疫抗疫基金，制定合適方案，再向立法會財務委員會申請撥款。

他又表示外國地區抵港人士強制檢疫安排自3月19日實施以來，截至3月28日，警方截獲超過70人違反檢疫令，並把他們送往檢疫中心。有違反檢疫令者擅自離開檢疫地點，例如到餐廳用膳和商店購物。這些自私及不負責任的行為會置整個社會的防疫安危於不顧，應予以譴責，若社區爆發傳播，情況將會一發不可收拾。

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張建宗又呼籲正接受家居檢疫令人士要嚴格遵守檢疫要求，切勿以身試法，盡公民責任，保障全港市民的健康，亦不要辜負醫護人員一直以來為防疫抗疫付出的努力。政府會繼續密切監察抵港人士是否遵守家居檢疫規定，最重要的是全港市民必須同心抗疫，才能全面發揮作用，政府會嚴格執法，張建宗呼籲社會各界配合政府防疫工作。

近日，有醫護人員在網上呼籲各位市民堅守在家，這就是對醫護人員堅守崗位的最大支持。我明白市民長期在家中或指定處所，無法正常生活及外出，刻意保持社交距離，避免與親人及友好團聚，實非易事。但為香港，為醫護人員，為家人，為自己，請大家千萬不要鬆懈，要忍耐，包容及自律，居家抗疫，繼續打好這場抗疫持久戰，守護我們的家園。

責任編輯：郭家穎