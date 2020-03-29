【意大利疫情】意大利疫情失控「日失一村人」 累計死亡人數突破1萬全球最多
健康 11:56 2020/03/29
新冠肺炎疫情蔓延全球，意大利疫情失控，截至香港時間3月29日早上，意大利死亡人數已突破1萬，為全球最多。英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利猶如每天失去一條村人口，對意大利人而言每日都是一場戰爭。
意大利疫情至今累計已超過1萬人死亡，是全球新型肺炎死亡人數最多的國家。意大利在過去一日有889人死亡，死亡人數是疫情爆發以來第二高，上周五單日死亡人數多達969人，為單日死亡最高紀錄。
BBC記者：意大利每日失去一條村的人口
英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen表示，意大利的疲情是一場悲劇，意大利每日正失去一條村的人口：
這場悲劇規模之大，對意大利人來說每天都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。單計倫巴第大區，過去24小時就有541人喪命，令人咋舌。
各地疫情一覽 意大利死亡人數全球最多
截至3月29日早上11時，部分國家及地區的疫情如下：
|國家/地區
|累計確診
|累計死亡
|治癒人數
|全球
|664063
|30882
|144712
|美國
|123750
|2227
|3231
|意大利
|92472
|10023
|12384
|內地
|81440
|3300
|75448
|西班牙
|73235
|5982
|12285
|英國
|17089
|1019
|151
|南韓
|9583
|152
|5033
|日本
|1693
|52
|404
|台灣
|283
|2
|30
|香港
|582
|4
|112
意大利總理孔特宣布將撥款43億歐元，支援疫情嚴重地區的民眾，政府將發放消費券及食物包。有消息指，意大利政府計劃將原定4月3日結束的全國封城禁令，延長兩星期至4月18日。
更多意大利疫情，即睇：
【戰勝肺炎】意大利95歲婆婆住院6日康復 展現頑強生命力成當地最年長康復者
【科技抗疫】意大利醫院呼吸機短缺病人命危 工程師改裝浮潛面罩救10人
【醫護殉職】意大利醫療系統崩潰邊緣23名醫生殉職 確診醫生死前拍片曝物料短缺
【軍車運屍】意大利最悲痛的一天每2分鐘1人死亡 逾5千人死亡動用軍車運載屍體火化
責任編輯：林卓昕