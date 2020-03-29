【意大利疫情】意大利疫情失控「日失一村人」　累計死亡人數突破1萬全球最多

▲ 意大利疫情失控「日失一村人」，累計死亡人數突破1萬全球最多。

新冠肺炎疫情蔓延全球，意大利疫情失控，截至香港時間3月29日早上，意大利死亡人數已突破1萬，為全球最多。英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen形容，意大利猶如每天失去一條村人口，對意大利人而言每日都是一場戰爭。

意大利疫情至今累計已超過1萬人死亡，是全球新型肺炎死亡人數最多的國家。意大利在過去一日有889人死亡，死亡人數是疫情爆發以來第二高，上周五單日死亡人數多達969人，為單日死亡最高紀錄。

BBC記者：意大利每日失去一條村的人口

英國廣播公司（BBC）駐羅馬記者Mark Lowen表示，意大利的疲情是一場悲劇，意大利每日正失去一條村的人口：

這場悲劇規模之大，對意大利人來說每天都是一場鬥爭。意大利猶如每天失去一村人口。單計倫巴第大區，過去24小時就有541人喪命，令人咋舌。

各地疫情一覽 意大利死亡人數全球最多

截至3月29日早上11時，部分國家及地區的疫情如下：

國家/地區 累計確診 累計死亡 治癒人數 全球 664063 30882 144712 美國 123750 2227 3231 意大利 92472 10023 12384 內地 81440 3300 75448 西班牙 73235 5982 12285 英國 17089 1019 151 南韓 9583 152 5033 日本 1693 52 404 台灣 283 2 30 香港 582 4 112

意大利總理孔特宣布將撥款43億歐元，支援疫情嚴重地區的民眾，政府將發放消費券及食物包。有消息指，意大利政府計劃將原定4月3日結束的全國封城禁令，延長兩星期至4月18日。

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責任編輯：林卓昕