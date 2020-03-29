【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食

▲ Johnny Depp與Amber Heard離婚案峰迴路轉。

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard）離婚案吵得沸沸揚揚，2016年前妻以家暴為由申請離婚，令Johnny Depp形象插水。直到Amber Heard家暴錄音流出才證Johnny Depp清白。近日，有英國媒體更將Amber Heard「偷食」影片曝光，事件令人嘩然。

▲ Johnny Depp與Amber Heard離婚案吵得沸沸揚揚。（網上圖片）

Amber Heard身穿泳衣與Elon Musk電梯打得火熱

根據英國《每日郵報》報導，從Johnny Depp豪宅的電梯閉路電視影片可見，Amber Heard身穿泳衣並只披著毛巾，體態若隱若現，隨後一直被指介入二人婚姻的Tesla創辦人Elon Musk亦緊緊抱著Amber Heard，二人打得火熱。

影片曝光後，也拆穿Elon Musk對外向強調自己是在Amber Heard離婚後才交往的謊言。Johnny Depp曾指控Amber Heard婚後一個月便出軌，並和朋友峴短訊中抱怨Amber Heard與Elon Musk發生性關係。

「情場殺手」跟尊尼特普離婚索逾半億贍養費，詳細請看：https://bit.ly/2vUVEEj

堅持否認當第三者

即使「偷食」影片曝光，Elon Musk仍透過發言人表示：「直到2016年5月，Elon Musk和Amber Heard才開始見面，頻率也不高，直到一段時間以後，他們的關係才變得浪漫起來。」，令Johnny Depp不禁回應：「他很快就會受到考驗。」

報道亦指出Elon Musk並非Amber Heard唯一帶到Johnny Depp豪宅的男人，因為和Johnny Depp分居的第二日，Amber Heard便將金球影帝James Franco帶回家。

形象一落千丈

2011 年，Johnny Depp與Amber Heard因拍攝電影《The Rum Diary》而撻著，2015年正式成為夫婦，可惜婚姻維持一年多，Amber Heard以家暴為由申請離婚，令相差23年的父女戀以離婚告終。

▲ 《加勒比海盜》是Johnny Depp代表作。（Johnny Depp IG）

Amber Heard更公開Johnny Depp在家掟酒樽的影片，之後更帶傷到法院向Johnny Depp提出禁制令，指控對方有濫用藥物及酒精的習慣，並多次對她施暴。雖然Johnny Depp多次否認，但外界的聲音偏向女方，Johnny Depp更因家暴一案令劇組將《加勒比海盜》叫停。

直到2019年，法院公開了Johnny Depp曾經受到Amber Heard家暴的照片證據，才令網路的討論風向開始轉變。Johnny Depp坦言自己曾被Amber Heard擲酒瓶，導致右手中指「完全割斷」，Amber Heard更會用菸蒂燙自己。

▲ Johnny Depp被家暴。（aigmediapro IG）

在之後流出的錄音中，Amber Heard說出：「我無法保證不會再動手」，甚至還承認自己「打了對方臉」、「朝他丟花瓶、平底鍋」等，Johnny Depp面對無盡的肢體暴力感到害怕：「我很害怕會死，我們現在就像在犯罪現場一樣。」

Johnny Depp離婚新內幕，詳細請看：https://bit.ly/2UpP4PB