【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿 揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食
荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard）離婚案吵得沸沸揚揚，2016年前妻以家暴為由申請離婚，令Johnny Depp形象插水。直到Amber Heard家暴錄音流出才證Johnny Depp清白。近日，有英國媒體更將Amber Heard「偷食」影片曝光，事件令人嘩然。
Amber Heard身穿泳衣與Elon Musk電梯打得火熱
根據英國《每日郵報》報導，從Johnny Depp豪宅的電梯閉路電視影片可見，Amber Heard身穿泳衣並只披著毛巾，體態若隱若現，隨後一直被指介入二人婚姻的Tesla創辦人Elon Musk亦緊緊抱著Amber Heard，二人打得火熱。
影片曝光後，也拆穿Elon Musk對外向強調自己是在Amber Heard離婚後才交往的謊言。Johnny Depp曾指控Amber Heard婚後一個月便出軌，並和朋友峴短訊中抱怨Amber Heard與Elon Musk發生性關係。
「情場殺手」跟尊尼特普離婚索逾半億贍養費，詳細請看：https://bit.ly/2vUVEEj
堅持否認當第三者
即使「偷食」影片曝光，Elon Musk仍透過發言人表示：「直到2016年5月，Elon Musk和Amber Heard才開始見面，頻率也不高，直到一段時間以後，他們的關係才變得浪漫起來。」，令Johnny Depp不禁回應：「他很快就會受到考驗。」
報道亦指出Elon Musk並非Amber Heard唯一帶到Johnny Depp豪宅的男人，因為和Johnny Depp分居的第二日，Amber Heard便將金球影帝James Franco帶回家。
形象一落千丈
2011 年，Johnny Depp與Amber Heard因拍攝電影《The Rum Diary》而撻著，2015年正式成為夫婦，可惜婚姻維持一年多，Amber Heard以家暴為由申請離婚，令相差23年的父女戀以離婚告終。
Amber Heard更公開Johnny Depp在家掟酒樽的影片，之後更帶傷到法院向Johnny Depp提出禁制令，指控對方有濫用藥物及酒精的習慣，並多次對她施暴。雖然Johnny Depp多次否認，但外界的聲音偏向女方，Johnny Depp更因家暴一案令劇組將《加勒比海盜》叫停。
直到2019年，法院公開了Johnny Depp曾經受到Amber Heard家暴的照片證據，才令網路的討論風向開始轉變。Johnny Depp坦言自己曾被Amber Heard擲酒瓶，導致右手中指「完全割斷」，Amber Heard更會用菸蒂燙自己。
在之後流出的錄音中，Amber Heard說出：「我無法保證不會再動手」，甚至還承認自己「打了對方臉」、「朝他丟花瓶、平底鍋」等，Johnny Depp面對無盡的肢體暴力感到害怕：「我很害怕會死，我們現在就像在犯罪現場一樣。」
Johnny Depp離婚新內幕，詳細請看：https://bit.ly/2UpP4PB
撰文 : TOPick柴犬出動