劉怡翔：疫情下積極推動本港的保險業　

▲ 財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（29日）指會以積極進取的態度，推動香港的保險業以及其他金融相關行業的發展。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，令本港經濟大挫，財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（29日）發表網誌指將在逆境中鞏固本港作為國際保險及基金樞紐的地位，又指本港以外向型經濟為主的，目前正面對回歸以來最嚴峻的考驗，加上最近環球股市動盪全球增長反覆向下似乎已毫無懸念，更有多國甚至面臨經濟衰退。

劉怡翔指在這樣富挑戰性的時刻，更需要加大力度推動香港金融市場的發展，增加香港的競爭力。他又指即使在逆境中，政府在推動香港作為國際金融中心方面一直不遺餘力，並已在3月20日將三條條例草案刊憲，展示政府在鞏固香港作為國際金融中心方面的決心。

劉怡翔提到未來會積極推動本港的保險業，助香港的規管制度與國際保險規管標準和做法更趨一致，並讓香港成為大型保險集團在亞洲地區的理想基地。

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劉怡翔表示香港目前只有四家專屬自保保險公司，業界普遍認為專屬自保保險公司的可承保風險範圍過於狹窄。因此，我們建議修改《保險業條例》，以便配合跨國公司進一步擴充其環球業務時所採取的全球風險管理策略。例如，我們建議讓在香港成立的專屬自保保險公司，可以承保或再承保所屬集團在香港以外地方成立和在香港沒有經營地點的法人團體的風險，以及在符合若干條件下，由所屬集團控制少於20%投票權的法人團體的風險。

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劉怡翔指注意到行業組織和主要保險集團均歡迎政府將有關的兩條條例草案刊憲，認為它們有利於香港保險業的持續發展。他又在結語中提到，雖然艱難的日子估計會持續一段時間，但仍然會以積極進取的態度推動香港的保險業以及其他金融相關行業的發展，以最大的努力守護香港作為國際金融中心的地位。

責任編輯：郭家穎