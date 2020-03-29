【大馬封城】杜蕾斯安全套供應商因鎖國一度停工　全球安全套產量急跌1億恐面臨短缺

▲ 全球最大安全套製造商暫時停工。

杜蕾斯安全套供應商、同時亦為全球最大安全套製造商的馬來西亞公司Karex Bhd表示，由於政府宣布鎖國，故工廠早前需暫時停工，儘管日前已有限度復工，但估計全球已經缺少了1億個安全套。

據英媒《路透社》報道，全球每5個安全套就有1個是由Karex Bhd製造，不過受馬來西亞政府為遏止疫情所實施的封鎖政策影響，Karex Bhd旗下3個位於馬國的工廠過去一個多星期以來都沒有生產任何安全套。

停工期間，市面上已經缺少了約1億個安全套，這些安全套通常會透過杜蕾斯（Durex）等品牌銷售國際，以及供應英國國家醫療保健服務（NHS）等國家醫療系統或透過聯合國人口基金（UN Population Fund）等援助計劃分送世界各地。

儘管在政府給予關鍵產業特別豁免下，Karex Bhd已獲准於27日復工，但工廠勞動力僅有往常的一半。Karex Bhd行政總裁指出，安全套的價格可能提高：「我們仍向所有員工支付全額薪水，但員工上班的時間只有一半，所以總的來說，成本會增加。」

他又表示，要讓工廠快速恢復運作需要時間，目前會努力以五成的產能來滿足需求。對於全球出現安全套短缺的現象，他形容情況可怕，並憂慮指：「我擔心的是對很多深入非洲的人道援助計劃來說，（安全套）短缺情況不會只是2周或1個月的事，而可能會是持續好幾個月的問題。」而杜蕾斯則回應《路透社》指，運作仍然正常，暫未有供應短缺問題出現。

據資料顯示，Karex Bhd在馬來西亞有3個工廠，為杜蕾斯（Durex）等品牌製造安全套，每年生產逾50億個保險套，出口到140多個國家，佔全球安全套生產量的兩成。

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責任編輯:王俊賢