【新冠肺炎】陳茂波料疫情在第二季仍會相當棘手

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財政司司長陳茂波今日（29日）發表網誌，稱 新冠肺炎病毒傳播力強，加上部份屬「隱形病人」，令防控工作倍加困難；而疫情加速擴張勢對人類的生活、世界經濟、貿易、供應鏈、生產以至消費均造成嚴重打擊，環球經濟瀕臨衰退的威脅。

【新冠肺炎】疫情持續影響 陳茂波稱或推其他支援措施

他又指， 後日公布的零售銷售數據將繼續呈大幅下跌，估計疫情在今年第二季仍會相當棘手，未來一段日子本港、亞太區以至全球的經濟將會非常疲弱，即使現時已讓不少人感到切膚之痛，但隨著日後相關的數據陸續公布，市場難免出現更大的心理震撼，認為環球經濟在上半年出現收縮，似乎已成定局。

他提到， 今次所面對的嚴峻情況卻有所不同，為了應對迅速蔓延的疫情，各國採取嚴厲的措施，包括降低人與人之間的接觸、限制國際以至本地的出行，甚至封城，措施嚴重打擊消費，對商品和服務的需求因而下降；疫情已嚴重打擊了實體經濟，從而拖累到金融環節，認為要期望疫情迅速消失也許有點不切實際，又指應著眼於如何在防疫抗疫的前提下，盡可能減少對實體經濟的干擾和傷害；並舉例指2003年沙士時，本港的經濟可在幾個月後迅速反彈的情況，但今次可能許難以重現。

陳茂波料失業率短期內續攀升 港府需做好防疫工作爭取生活盡快恢復正常

陳茂波指出， 得知嚴厲的防疫措施對本已陷入困難的中小企是「雪上加霜」，導致更多企業有裁員及結業的壓力。港府承諾會對受疫情打擊和受防疫措施影響的行業，繼續作出支援， 政府正研究以第二輪「防疫抗疫基金」，支援陷入困境的行業和僱員。

責任編輯：郭詩詩