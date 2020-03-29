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【禁社交聚集】4人限制令生效　食肆採相應措施

社會 12:33 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未見平息，港府早前宣布通過兩條《預防及控制疾病條例》下的新增的規例，限制聚集人數、規限食肆人數及關閉娛樂場所等。

港府早前宣布，由3月29日凌晨零時起，禁止在公眾地方進行多於4人的群組聚集，為期14日，至4月11日。適逢今日（29日）是周日，也是外藉傭工的假期，不少外傭仍外出聚會，大部分人士非常自律，沒有進行多於4人的群組聚集。

部分外藉傭工選擇到青衣城外聚集。（陳國峰攝）

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而昨日（28日）下午6時起，所有食肆必須採取措施，包括：顧客人數不超過通常座位數目的50%、每枱最多坐4人、檯與檯之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排、要求所有人進入餐廳前量度體溫等，若食肆違反規例，負責人最高可被罰款5萬元和監禁6個月。

記者今日到青衣城多間食肆觀察，有部分食肆在枱上放上告示指，為保障餐桌之間有充足的距離，將暫停使用部分餐桌；亦有部分食肆有枱上貼上紅色膠禁，以示同一安排。

（陳國峰攝）

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（陳國峰攝）

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即刻措施已經生效，惟仍有不多市民選擇到餐廳用膳。

（陳國峰攝）

（陳國峰攝）

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而食物及衞生局局長陳肇始今日表示，執法人員昨日在整體巡查時，發現食肆亦有遵守新規例，而且有見整體食客人數不多，再重申法的人員會嚴陣以待，相信在法律框架下，對市民在社交距離的規管會更加好。陳肇始又指現時暫未有針對違例者的定額罰款，強調市民要自律；並呼籲有檢疫令的人士需要留在家中，又指有信心市民會自律保持社交距離。

責任編輯：郭詩詩

青衣 疫情 陳肇始 外傭 食物及衞生局 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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