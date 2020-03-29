【家居隔離】楊偉雄斥剪手帶走出街極不負責　籲嚴守家居檢疫令

▲ 創新及科技局局長楊偉雄在網誌批評，剪手帶走出街行為極不負責，籲檢疫人士為人為己，要做好本份嚴守14日家居檢疫。（資料圖片）

所有抵港人士的強制檢疫令已實施一個多星期，惟有家居隔離人士被發現帶著檢疫人士的識別手帶外出，甚至剪掉手帶。創新及科技局局長楊偉雄在網誌批評，剪手帶走出街行為極不負責，籲檢疫人士為人為己，要做好本份嚴守14日家居檢疫。資訊科技總監辦公室系統一旦發現異常情況，會交予衞生署和警方，嚴肅跟進。

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楊偉雄指，外地入境強制檢疫令生效後，單是3月19日至25日的短短1星期，經機場入境而獲發手帶接受家居檢疫數目已有3萬多。他形容，面對突如其來大批從外地回港人士是極大挑戰，資科辦盡最大努力，在極短時間內推行監察手帶配合流動應用程式應急。

他稱，「居安抗疫」流動應用程式應用香港科技大學研發的地理圍欄(geo-fencing)技術，偵測環境大氣電波所能接收的各種電子訊號強弱變化，透過人工智能分析，得知接受檢疫人士有否留在居所，相比起GPS，無論在準確性、用電量與保障私隱方面，更適合於香港家居檢疫。

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他補充，由2月下旬起先後訂貨11萬多條一次性電子手環，奈何在未全面復工的大環境下，來貨速度無法追上檢疫增加速度，致令延至近日才大規模使用。他稱，沒有單一科技方案可以解決所有問題，需要多種科技方案，相輔相成，又指科技是幫助工具，抗疫始終要靠人。

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記者：徐紹軒