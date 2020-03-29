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【HKTVmall口罩】被fb專頁盜用照片賣口罩　HKTVmall嚴正聲明：絕無其他分銷平台

健康 13:03 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

有人盜用HKTVmall 口罩照片圖利，HKTVmall發表嚴正聲明，表明絕無其他分銷平台。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。HKTV行政總裁王維基早前宣布HKTV mall試產的口罩將於一至兩星期內預售，每個口罩售價約2元，每日產量可達6萬至10萬個。市民非常關注消息，非常關心何時開售，惟有不法人士藉以盜用HKTV mall照片，聲稱出售2蚊口罩，乘機圖利，HKTV mall於fb發表嚴正聲明澄清。

有網民發現，有fb群組聲稱出售「ASTM 2 級醫用 香港口罩 定價只賣 2 蚊」，而且盜用HKTVmall 專頁內的影片截圖及照片，令人誤會出售 HKTVmall 口罩。就此，HKTVmall於fb發表嚴正聲明，表明HKTVmall 口罩並不接受任何預訂，亦只會於 HKTVmall 平台統一發售，絕對不會有其他分銷平台。HKTVmall續指，理解大家對口罩的需求，希望盡快通過認證程序，有消息會在 HKTVmall fb專頁通知大家。

HKTVmall口罩詳情，即睇【第一頁】

港產「愛的家」口罩4月初開售，4大開售途徑：【第一頁】

CareHK4月初網售200萬個口罩，每個不用2元：【第二頁】

更多有關口罩資料，請看:

【口罩質素】標示BFE+PFE+VFE>95% 未必等於品質好　化學博士K Kwong教分口罩真假

【香港品牌口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　9間香港品牌口罩商售價規格開售日

責任編輯:羅嘉欣

HKTV HKTV Mall 王維基 健康問題 口罩 新冠肺炎

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