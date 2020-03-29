【財政預算案2020】羅致光料20年後安老服務需求達現在4倍　需加強家居及社區支援

▲ 勞福局局長羅致光表示，過往4年平均每年約有15,000名符合入住安老院資格的新申請者，但料20年後的每年增幅更會是今天的4倍或以上。（資料圖片）

安老服務均是每年立法會議員就財政預算案關注的問題。勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，過往4年平均每年約有15,000名符合入住安老院資格的新申請者，但坦言無論政府如何努力，都仍只是在「追落後」，料20年後的每年增幅更會是今天的4倍或以上，認為需要加強家居與社區支援。

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羅致光指，由2015年至2019年，津助及合約安老院共增加了8間，即平均每年只有兩間，一般而言每間安老院的資助宿位約為100個，而一間資助安老院由物色地點到完成興建，往往要7至10多年，所以上述的8間安老院的興建起動工作，都是在再前一屆、甚至更前一屆政府所啟動。他續指，雖然今年啟動19間安老院的興建工作，但到落成和入伙「可能已是下一屆甚至是再或再再下一屆政府了。」

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他表示，過往4年平均每年約有15,000名符合入住安老院資格的新申請者，但需求增幅在歷史上並不算高，可算是十分穩定，20年後的每年增幅更會是今天的4倍或以上。他坦言，不論政府如何努力，就算以後每年都可以像今年啟動19間資助安老院的興建工作，都仍只是在「追落後」。

他指，針對安老服務的長遠策略，除了加強規劃工作，修訂《香港規劃標準與準則》以外，更需要加強家居與社區支援服務，以及改善長者健康與加強健康管理，以延長長者的平均「健康壽命」。

羅致光又提到一些有關預算案特別財委會的花絮，例如收到不少與往年一模一樣的問題，部分更可能忘了改年份，他指「曾多次懷疑自己有沒有看錯」，反問「為甚麼還要回答上年度《財政預算案》的問題？」

另外，不論建制與非建制議員，都有問到去年預算案提出以200億元購置物業供社福用途的進度，當中一位更問還用剩多少錢。不過，羅致光指出，至今財委會還未通過這個撥款項目。

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記者：徐紹軒