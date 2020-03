【開心速遞】鄺潔楹2000呎豪宅曝光　《愛回家》女神Judy屋企有私人花園

▲ 鄺潔楹成功不靠父幹,目標自己儲錢置業。

於《愛‧回家之開心速遞》演校花Venus的鄺潔楹(Judy),由2019年6月開始與TVB轉簽「親生女」合約後獲公司力捧。不過受新冠肺炎疫情的影響,鄺潔楹要安在家中避炎,她亦在社交平台拍下自己在家中的生活片段,也由此令她在大埔的2000呎獨立屋曝光。

現年27歲的鄺潔楹在昨日(3月28日)於個人社交媒體分享在家打發時間的影片,並配文:「I know how y’all feel. But really STAY HOME if you can. We’ll get through this! 」(我知道大家的感覺,現在可以的話盡量留在家中,我們會解決這問題的)

鄺潔楹在家中節目頗豐富,先在客廳看電視、平躺、拉筋、跳舞、敷面膜、打坐、打筋斗。

巨型梳化令鄺潔楹更顯嬌小,至於客廳種著不少盆栽。

▲ 鄺潔楹分享在家中如何打發時間。(取自鄺潔楹IG)

鄺潔楹住2000呎豪宅

後來鄺潔楹到廚房「醫肚」,廚房的對門式的雪櫃比鄺潔楹還要高出很多。她不停地吃士多啤梨和雪糕,甚至還製作甜品,似乎女神不怕吃胖。

填飽肚子後,鄺潔楹在飯廳上網、煲劇、看書、嘆茶和吃薯片。

▲ 鄺潔楹廚房樓底非常高。(取自鄺潔楹IG)

▲ 鄺潔楹擁私人花園。(取自鄺潔楹IG)

從飯廳看出去,可見鄺潔楹2000呎獨豪宅擁有自己的私人花園,落地玻璃的設計令室內光線非常充足。

最後,鄺潔楹回到房間一展身手玩倒立,然後影片也就此結束,在她身旁有半身高的草泥馬公仔,十分搶戲。

▲ 個子嬌小的鄺潔楹獨自睡雙人床。(取自鄺潔楹IG)

成功不靠父幹

片中的大埔淺月灣2000呎獨立屋是鄺潔楹與家人同住,此外,她和哥哥共同持有跑馬地千萬豪宅單位,堪稱TVB小富婆。

有指鄺潔楹家底豐厚,不過一向腳踏實地的她不希望被標籤「富家千金」的稱號。

為方便往返TVB,鄺潔楹計劃不靠家人的幫助在將軍澳置業,她曾向媒體透露目標是31歲時有足夠的首期。

▲ 回歸《開心速遞》後,鄺潔楹與阮政峰有感情線。(取自鄺潔楹IG)

事實鄺潔楹已成上位小花,不愁發展。她在《開心速遞》2017年開播時已登場,被安排到外國留學做交流生,相隔200集後再回歸劇組,戲份亦愈來愈重。加上她在旅遊節目《3日2夜》不時派福利,令鄺潔楹受到觀眾關注,俘虜不少宅男粉絲。