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【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命

社會 13:42 2020/03/29

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

冰島全球首宗雙重感染者體內存兩種新冠病毒，已變異病毒更具傳染力更致命

新冠肺炎在全球肆虐嚴重，疫情亦蔓延到冰島，根據冰島當地媒體報導，當地確診的其中一名患者的體內存在兩種新冠肺炎病毒，其中一個為變異種，可能將是全球首例「雙重感染者｣。

【新冠肺炎】確診女警密切接觸抽血員檢測陰性　醫管局呼籲確診家居檢疫人士勿自行到急症室

根據冰島當地媒體報導，截至今日（29日）上午，冰島確診病患已達到962例、死亡2例，而冰島deCODE基因公司針對當地確診病患進行研究，發現其中一名患體內出現2種新冠肺炎病毒，其中一個為已變異的新冠病毒，且已變異的新冠病毒比原先的病毒更加具有傳染力、致命力。

其基因公司的執行長斯特芬森（Kári Stefánsson）表示，推測新冠病毒很可能隨著時間、宿主而變異，目前尚在確認這樣的可能性，但該病患的雙重感染，可能將會是世界首例。

斯特芬森也表示這是令人擔憂的狀況。因為冰島確診者以無症狀患者居多，令傳染風險增高，但仍希望可以藉由這樣的研究，以找到最初期新冠病毒是如何進入冰島。

【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治

責任編輯：郭家穎

冰島 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

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