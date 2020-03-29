【新冠肺炎】管理公司每次只限4人乘搭升降機　有關情況是否屬群組聚集？【內文附答案】

▲ 興隆樓宇管理有限公司發出的通告指，為避免人群聚集增加風險，即時開始限制每次只限4人乘坐電梯。（網上圖片）

因應疫情需要，港府早前宣布實施通過兩條《預防及控制疾病條例》下的新增的規例，限制聚集人數。今日（29日）於社交網站上就流傳一張由興隆樓宇管理有限公司發出的通告指，為避免人群聚集增加風險，即時開始限制每次只限4人乘坐升降機，進入升降機後亦要在4個角分開站立。

但有關的通告卻被影容是公關災難，有網友不禁質疑其做法的可行性，又提出上班等繁忙時間中，也只限4人乘坐電梯是不合理做法。

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TOPick記者隨即致電有關公司作查詢，興隆樓宇管理有限公司發言人表示有見升降機的空間緊閉侷促，呼吸不流通，故才提出此通告作建議減少人群聚集在內，以免增加風險。

其實現時在升降機內，就算只有兩個人，大家都會互相防備，而通告都只是作參考作用。

發言人又指部份業主立案法團可能會考慮在升降機的地下上設置識別貼紙，方便人們表識按識別貼紙站立，並於進入電梯後可以保持適當距離。

至於超過四個人排隊搭巴士、搭升降機、過馬路、等外賣是否屬群組聚集？

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記者：郭家穎