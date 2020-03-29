【新冠肺炎】中大推新冠病毒測試最快2日有結果　服務詳情+收費+化驗時間6條Q&A【附登記連結】

▲ 中大推出新冠病毒測試服務最快2日有結果。

新冠肺炎全球肆虐，本港亦持續每日新增確診個案。為應對疫情的最新發展及減低社區傳播風險，香港中文大學醫務中心現已推出新型冠狀病毒測試服務，呈交樣本後最快2個工作天可以得出化驗結果，任何對健康狀況有疑慮的人士可獲醫生諮詢服務及進行新型冠狀病毒測試。

中大醫院於fb專頁宣布，推出新型冠狀病毒測試服務(深喉唾液化驗) ，目的是減低社區傳播風險，任何健康狀況有疑慮的人士可獲醫生諮詢服務及進行新型冠狀病毒測試。

TOPick 就有關計劃整理以下條Q&A，讓大家更了解：

1. 香港中文大學醫務中心「新型冠狀病毒測試服務」會提供甚麼測試？

醫生會診症評估感染風險，然後會進行深喉唾液化驗，而整個樣本採集過程可以在家進行。

2. 幾多日可以知道化驗結果？

以提交樣本後起計算，約2-3天後由本診所專人通知化驗結果。

3. 如何化驗結果呈陽性，如何處理？

若病人出現符合呈報準則情況，中大醫務中心會立即通知病人，並會根據政府指引向衞生防護中心呈報相關個案，衛生防護中心專責人員會聯絡病人作適當跟進。

4. 服務收費多少？

HKD$2,080

5. 計劃服務對象？

任何對健康狀況有疑慮的人士。

6.如何登記？

如要了解詳情，可瀏覽網頁 bit.ly/cucliniccovid19 查詢或預約致電 (852) 3468 7141。有需要人士，可填妥網上表格登記服務： bit.ly/cuclcovid19formfb

責任編輯：林卓昕