【新冠肺炎】市建局研改善天台污水管設計　防病毒傳播

▲ 市建局行政總監韋志成指，正研究改善大廈天台的污水排氣管的設計，提升樓宇的衞生水平。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港早前曾出現舊式公屋大廈懷疑因污水管設計問題傳播病毒。市建局行政總監韋志成在網誌表示，市建局正研究改善大廈天台的污水排氣管的設計，提升樓宇的衞生水平。

韋志成指，香港為高密度的城市，當疫情在社區爆發，病毒通過樓宇的公用地方以及喉管傳播的風險便會相應提高。

市建局正重新檢視轄下安置大廈項目的樓宇狀況及公用設施的維修保養，以探索大廈設施能否與時並進，例如改善大廈天台的污水排氣管的設計，避免污濁空氣吹向單位，以至探討將污水管所排出的空氣消毒淨化的可能性，期望減低病毒在高層單位傳播的風險，進一步提升樓宇的安全和衞生水平。

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他表示，市建局在今年首季協助了約40宗個案的樓宇工程招標，聘請顧問或工程承辦商，涉及約4,000個單位。這些個案全部均已收到屋宇署和消防處發出強制驗樓令、維修令或消防安全指示等命令，當中包括涉及維修及更換失修破損的渠道喉管等工作。

▲ 豉油街安置大廈（左）的翻新工程已經完成，除了全面維修和翻新建築結構，亦全面更換大廈喉管（右），提升衛生水平。（市建局圖片）

另外，市建局早前以4幢安置大廈項目作不同試點研究，推動預防性維修，其中3個項目已於去年年底完成工程。除了全面維修和翻新原有結構及設施之外，亦加裝監測設施運作的感應器，協助管理人員加強監測各層防火門、大廈水泵、水缸和電力裝置等的運作狀況。

市建局亦正針對天面防水層進行一項研究，安裝一組固定紅外線熱像儀，定期檢測天面層的紅外線反射數據，偵測因天面出現輕微裂縫而導致數據異常的位置，從而分析和預測天面層裂縫的惡化速度，盡早修補。

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責任編輯：徐紹軒