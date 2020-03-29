【新冠肺炎】湯漢斯夫婦沒公開病毒測試結果　Tom Hanks回國不戴口罩被批播毒　

▲ 奧斯卡金像影帝湯漢斯夫婦從澳洲回到美國。

奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）本月12日於澳洲拍攝電影期間，透過IG公布與太太麗達韋遜（Rita Wilson）確診患上新冠肺炎。湯漢斯在當地入院接受治療，5日後出院續而在當地接家居隔離後出院。

湯漢斯夫婦在昨日（3月27日）乘私人飛機從澳洲返回美國，於今天於個人社交平台報平安，寫道：

Hey, Folks… We’re home now and, like the rest of America, we carry on with sheltering in place and social distancing. Many, many thanks to everyone in Australia who looked after us. Their care and guidance made possible our return to the USA. And many thanks to all of you who reached out with well wishes. Rita Wilson and I so appreciate it. Hanx

大意是表示：「大家，我們已回到家，就像其他美國人一樣，我們繼續自我隔離，不會有社交。很感謝在澳洲照顧我們的每個人，他們的照顧與指引，令我們可以回到美國，也感謝祝福我們的大家，麗達與我很感激。」

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▲ 湯漢斯夫婦在澳洲公布患新冠肺炎，成為荷里會首位確診明星。（取自湯漢斯facebook）

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湯漢斯夫婦不戴口罩

可是，湯漢斯夫婦乘私人回美國抵達洛杉磯機場後，駕車返家被人拍到二人全程都沒有戴口罩，防疫意識很低。

而且雖然湯漢斯已表示健康狀況好轉，可是大眾一直未知兩人對病毒測試是否呈陰性反應，其發言人對此事亦暫未有詳細正面回覆傳媒。

由此，湯漢斯夫婦回國引來網民批評指，他們在此非常時期回國是「播毒」，並稱普通市民在外地都要政府幫助才能回家，可是名人卻享有特權。

不過，湯漢斯曾在社交平台公開呼籲患者要接受隔離。