【空櫈婚宴】政府限制4人以上聚集　新人擺酒每圍只坐4人場面冷清

▲ 片中婚宴冷清，全場均放滿僅容納到4人就坐的小圓枱。

在新冠肺炎疫情持續下，特首林鄭月娥日前公布一系列針對食肆的要求，當中包括每枱最多容納4人的措施。有不少在疫情下舉行的婚宴因而門可羅雀，facebook群組「將軍澳之路」昨日（28日）就發布其中一個婚宴的冷清場面。

從片段可見，婚宴當時正進行至賓客與新人合照留念的環節，儘管場地方面已經把婚宴常用、每圍可容納十多人的大圓枱，全部換成只容納到4人就坐的小圓枱，而且每張小圓枱相距甚遠，但這數十張小圓枱仍然空櫈處處，全場賓客僅20多人，且估計為雙方家人。

片段曝光後，有不少網民估計一對新人可能已經繳付「大訂」故騎虎難下，又指場地方面一圍4人的做法，可讓婚宴「輕鬆過百圍」。

據特首林鄭月娥上周五（27日）公布，當局自28日傍晚6時起對全港餐飲業務營運進行管制，當中食肆需達到以下6項要求：

食肆的座位不超過正常提供的座位一半

枱與枱之間有1.5米距離

每張枱不可超過四人

食肆內工作人員及食客都需要佩戴口罩

進入食肆需要測量體溫

食肆需要提供消毒潔手液

食衞局局長陳肇始表示，任何人沒有合理辯解違犯規例，即屬犯罪，一經定罪最高罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯:王俊賢