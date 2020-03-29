【無品食客】深水埗大媽光顧譚仔拒戴口罩　被譚仔姐姐拒招待大媽粗口狂鬧1分鐘

▲ 深水埗大媽因沒戴口罩被拒絕入內，大媽深深不忿用粗口狂鬧譚仔姐姐1分鐘。

新冠肺炎肆虐，本港持續每日都有新增個案。香港人都加強衛生意識，外出必定會戴上口罩，而不少商店、食肆都張貼告示，表明客人入內必須戴上口罩，否則不招待。今日（29日）有一名深水埗大媽因沒戴口罩，被譚仔三哥米線拒絕入內，大媽深深不忿用粗口狂鬧譚仔姐姐1分鐘。

有網民於fb群組「香港突發事故報料區」上載片長1分20秒的影片，片中可見一名身穿粉紅色套裝裙的大媽，手拉車仔於譚仔三哥米線外不斷用粗口指罵別人。據上載影片的網民表示，拍攝地點為深水埗福榮街譚仔三哥米線門外，網民指「譚仔門口有個大陸人無帶口罩發癲，譚仔呀姐唔俾佢入」。只見大媽沒有戴口罩，而譚仔姐姐走出門外，冷靜地對大媽表示：

唔好意思呀！唔戴口罩我哋唔畀入呀！你可以報警。唔好意思

聽到譚仔姐姐拒絕招待後，原本情緒已十分激動的大媽再次爆發，用粗口不停辱罵店外圍觀途人「死窮鬼」，夾雜粗口指對方「抵死」

又隔住玻璃門不停用粗口指罵譚仔姐姐，並咒罵譚仔姐姐「瞓醫院」。

圍觀人士都不停叫大媽快點離去不要鬧事，最後大媽邊講粗口邊離開。隨後有網民再上載照片，指大媽去另一間麵店內食麵，而該店店員亦同樣有提醒大媽要戴口罩，但大媽沒有理會。

網民都不忿大媽的行為，不但沒有衛生意識，更不尊重人。而不少網民都大讚譚仔姐姐EQ高，面對被辱罵不但冷靜處理，而且回應亦得體。

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責任編輯：王俊賢